Medeoprichter Microsoft opnieuw getroffen door kanker nadat hij ziekte in 2009 al eens overwon HR

02 oktober 2018

07u25

Bron: ANP 0 iHLN Medeoprichter van Microsoft Paul Allen is opnieuw ernstig ziek. Hij wordt behandeld voor lymfklierkanker, zo maakte hij bekend.

Allen lijdt aan Non-hodgkinlymfoom, dezelfde ziekte die ook in 2009 bij hem werd geconstateerd. In een korte verklaring laat hij weten dat hij er recent achter is gekomen dat de ziekte is teruggekeerd. "Er is veel gebeurd in de geneeskunde sinds ik deze ziekte in 2009 overwon", schrijft Allen, die zegt dat hij en de artsen optimistisch zijn over de behandelingen die hij krijgt.

Allen richtte in 1975 met Bill Gates het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft op. Hij verliet Microsoft in 1983. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is Allen een van de rijkste mensen ter wereld. De voorbije jaren werkte hij onder meer aan de Stratolaunch, een gigantisch vliegtuig waarmee hij raketten de ruimte in wil sturen.