Mark Zuckerberg: "Niemand verdient het om miljardair te zijn"

04 oktober 2019

15u25

"Niemand verdient het om miljardair te zijn." Dat heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg - de op vier na rijkste persoon ter wereld - vandaag gezegd. 'Zuck' was door een medewerker gevraagd om te reageren op een bewering van de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders 'dat miljardairs niet zouden moeten bestaan'.

"Niemand verdient zo veel geld", klonk het bij Zuckerberg. "Ik denk dat als je iets doet wat goed is, je wordt beloond, maar ik denk dat een deel van de rijkdom die kan worden verzameld onredelijk is.”

Goede doelen

Zuckerberg, die goed is voor een fortuin van ruim 69 miljard dollar, sprak tijdens een interne vraag-en-antwoordsessie die hij besloot publiekelijk te streamen. Eerder waren er al soortgelijke gesprekken met personeel van Facebook uitgelekt.



De superrijke refereerde in zijn antwoord op de vraag ook aan zijn filantropische werk met het Chan Zuckerberg Initiative, waarmee hij naar eigen probeert om zijn miljardairschap nuttig in te zetten. Zuckerberg heeft een paar jaar terug al wel eens gezegd dat hij en zijn vrouw gedurende hun leven bijna hun hele fortuin aan goede doelen willen weggeven.