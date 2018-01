Mark Zuckerberg: “We laten gebruikers op Facebook zelf beslissen of nieuws betrouwbaar is” hr

19 januari 2018

22u31

Bron: Reuters, Facebook 54 iHLN Facebook laat zijn gebruikers voortaan zelf beslissen of nieuws al dan niet betrouwbaar is. Nieuws dat betrouwbaar is, krijgt dan een hogere plaats in de tijdlijn. Dat heeft Mark Zuckerberg vrijdagavond bekendgemaakt.

De verandering zou volgens Zuckerberg volgende week al in gang gezet worden. "Vandaag deel ik onze tweede belangrijke update van dit jaar", schrijft Zuckerberg op Facebook. "Opdat het nieuws in uw tijdlijn van hoge kwaliteit zou zijn, heb ik aan onze productteams gevraagd prioriteit te geven aan nieuws dat betrouwbaar, informatief en lokaal is." Concreet zullen gebruikers de vraag krijgen (1) of ze een nieuwsbron kennen en (2) of ze die bron vertrouwen. Betrouwbaar nieuws zal dan een hogere ranking krijgen in de tijdlijn.

Zuckerberg zegt dat "het bedrijf zelf niet goed geplaatst is om te beslissen welke nieuwsbronnen betrouwbaar zijn in een wereld met zoveel verdeeldheid. We zouden zelf kunnen beslissen, maar daar voelen we ons niet goed bij. We hebben ook overwogen om het aan externe experten te vragen, maar dat zou het probleem van objectiviteit niet oplossen. Een andere optie was om het aan onze community te vragen." Het bedrijf kiest dus voor die laatste optie.

Ook vorige week kondigde Facebook al een belangrijke verandering aan met betrekking tot de tijdlijn. Toen maakte het medium bekend dat het voortaan meer de nadruk leggen op “betekenisvolle sociale interacties”, in plaats van dat mensen enkel door het nieuwsoverzicht scrollen.