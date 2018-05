Mark Zuckerberg aangekomen in Brussel, klaar om het boetekleed aan te trekken: "Ik verwacht dat het Europees Parlement hem zal doen zweten" ADN

22 mei 2018

17u59

Bron: Belga, ANP 3 iHLN Mark Zuckerberg is in ons land. De Facebook-topman zal dadelijk i n het Europees Parlement opnieuw excuses aanbieden voor de rol van zijn bedrijf in het misbruik van privégegevens van gebruikers in het schandaal rond Cambridge Analytica. De Europarlementsleden willen Zuckerberg het vuur aan de schenen leggen. In de aanloop naar de hoorzitting hebben activisten actiegevoerd op het Schumanplein.

Facebook verzeilde in maart in het oog van de storm toen het moest toegeven dat de persoonsgegevens van 87 miljoen gebruikers zonder hun medeweten waren gedeeld met Cambridge Analytica, een databedrijf dat betrokken was bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Ook de gegevens van 2,7 miljoen gebruikers in de Europese Unie belandden bij Cambridge Analytica.

Zuckerberg wordt rond 18.00 uur in het Europees Parlement verwacht. Rond half vier vanmiddag kwam hij met zijn privévliegtuig aan op de zakenluchthaven van Zaventem. Na een bilateraal gesprek met voorzitter Antonio Tajani zal hij deelnemen aan een vergadering met de politieke fractieleiders en enkele gespecialiseerde Europarlementsleden. De zitting start rond 18.20 uur en zal een uur en een kwartier duren. Onder druk van verscheidene fracties stemde de CEO van Facebook in met een livestream van de vergadering.

Excuses

Van Zuckerberg wordt verwacht dat hij net als in het Amerikaanse parlement zijn verontschuldigingen zal aanbieden. "Of het nu gaat om fake news, buitenlandse inmenging in verkiezingen of ontwikkelaars die misbruik maken van de gegevens van mensen: we hebben de draagwijdte van onze verantwoordelijkheden te eng ingeschat. Dat was fout, en ik verontschuldig me", zo blijkt uit voorbereide opmerkingen van de Facebook-baas die al lekten naar de pers.

De topman zal ook benadrukken dat Facebook veel in Europa investeert, door te wijzen op activiteiten in Parijs, Londen en nog te openen datacenters in Zweden, Ierland en Denemarken. "We zijn betrokken bij Europa'', aldus Zuckerberg. "Veel van de waarden waar Europeanen het meest aan hechten delen wij: van het belang van mensenrechten en de behoefte aan gemeenschappelijkheid tot een liefde voor technologie.'' Ook zal hij wijzen op de vluchtelingen in Europa die via Facebook contact houden met hun familie en op de rol van het netwerk bij aanslagen. Gebruikers kunnen dan aangeven of ze veilig zijn.

Het niveau van de parlementsleden tijdens de hearing van Zuckerberg in het Amerikaanse Congres was beschamend laag. Ik verwacht dat het Europees Parlement Zuckerberg zal doen zweten. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer

Vuur aan de schenen

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer hoopt alvast dat de Europarlementsleden Zuckerberg het vuur aan de schenen zullen leggen. "Het niveau van de parlementsleden tijdens de hearing van Zuckerberg in het Amerikaanse Congres was beschamend laag. Ik verwacht dat het Europees Parlement Zuckerberg zal doen zweten. Het vertrouwen in Facebook is geschonden door het Cambridge Analytica-schandaal. De Facebookgebruiker in Europa verdient een uitleg van de Facebooktopman. Er moeten garanties komen dat zoiets niet meer kan gebeuren."

De vragen die ik wil stellen aan Mark Zuckerberg over onze #privacy op #facebook. Wat wilt u hem vragen? @EP_Belgium #dtv pic.twitter.com/RdYNwy3UYi Philippe De Backer(@ debackerphil) link

🎥 Mijn twee vragen voor Mark #Zuckerberg pic.twitter.com/nuXc7e7mtU Alexander De Croo(@ alexanderdecroo) link

Protest

Een aantal activisten heeft vandaag in de aanloop naar de hoorzitting van de Facebook-baas actiegevoerd tegen de aanhoudende aanwezigheid van valse accounts die desinformatie verspreiden op de sociaalnetwerksite.

Militanten van het online campagnenetwerk Avaaz doken op het Schumanplein op met een twintigtal bordkartonnen figuren van Zuckerberg, die een t-shirt met het opschrift "Fix Fakebook" draagt. De activisten klagen aan dat het op Facebook nog steeds wemelt van de valse accounts die desinformatie verspreiden.

Avaaz wil dat Facebook het publiek verwittigt wanneer één van de gebruikers fake news of desinformatie opmerkt. Het netwerk pleit er ook voor dat Facebook geld ter beschikking stelt van fact checkers over de hele wereld en dat de sociaalnetwerksite een externe audit ondergaat die de omvang en ernst van de desinformatie in kaart moet kunnen brengen.