Man overleden na sprong van kantoor Facebook

20 september 2019

06u22

Een man is overleden nadat hij van de vierde etage van het hoofdkantoor van Facebook in het Amerikaanse Menlo Park is gesprongen. Dat hebben Facebook en de lokale politie bevestigd in Amerikaanse media.

"We zijn diep bedroefd dat een van onze medewerkers is overleden", zegt een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring. "We zijn zijn familie op de hoogte aan het brengen en bieden hulp aan onze medewerkers en werken samen met de politie."

De politie ontving om half twaalf 's morgens (lokale tijd) een melding dat iemand was gesprongen. Toen de hulpverleners ter plekke kwamen, was de man al overleden.

Volgens bronnen gaat het om een software-ingenieur die voltijds bij Facebook werkte.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg is op dit moment in Washington, waar hij met beleidsmakers praat. Ook had hij een ongeplande meeting met de Amerikaanse president Trump, met wie hij volgens het bedrijf een “goed, constructief gesprek had".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.