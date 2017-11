Man die Trump tijdelijk van Twitter haalde, maakt zich bekend LVA

07u09

Bron: TechCrunch, The Verge 0 ANP XTRA iHLN De man die op zijn laatste werkdag bij Twitter op 2 november Donald Trumps account @realDonaldTrump zo'n 11 minuten uit de lucht haalde, spreekt voor het eerst met de pers. De man die volgens sommigen de Nobelprijs voor de Vrede verdient, is Bahtiyar Duysak, een Duitser met Turkse roots die tijdelijk voor het techbedrijf in de VS werkte en nu terug in Duitsland is.

In een interview met TechCrunch liet hij voornamelijk weten dat het niet ging om een bewuste daad en het eerder een vergissing was. Hij zegt dat hij tijdens "zijn wilde tijd" in de VS soms moe was en dat daardoor ongelukjes kunnen gebeuren. Door een samenloop van omstandigheden heeft hij zonder het al te goed te beseffen het account van een van de machtigste mensen op aarde offline gehaald. Over welke omstandigheden hij het precies heeft, wordt in het interview niet duidelijk.

Duysak benadrukt dat hij geen regels heeft gebroken en zich te allen tijde conform de professionele voorschriften van Twitter heeft gedragen. TechCrunch schrijft dat Duysak het proces in gang had gezet voor de deactivatie van gebruikers nadat iemand Trumps account had gerapporteerd. Hij had daarna gewoon zijn computer dichtgeklapt en was nietsvermoedend naar huis gegaan. Hij zei dat hij niet had verwacht dat het account daadwerkelijk zou worden gedeactiveerd.

Waarom identiteit bekend maken?

Op de vraag waarom hij zijn identiteit na bijna een maand toch bekend maakt, zegt Duysak dat hij terug een normaal leven wil leiden. Door uit te zoeken wie er tijdelijk in die periode voor Twitter had gewerkt, kwam de pers hem snel op het spoor. Daarna probeerden ze hem via alle mogelijke kanalen te bereiken voor een gesprek. Via de sociale media achterhaalden ze ook wie zijn vrienden waren en benaderden ze ook hen. Door met zijn verhaal naar buiten te komen, hoopt hij dat de pers hem nu met rust zal laten.