Maker van de ‘retweet’ heeft spijt: “Alsof je een kleuter een geweer geeft” Chris Born

24 juli 2019

11u07

Ontwikkelaar Chris Wetherell, die tien jaar geleden de functie bedacht om snel tweets te delen - de retweet - betuigt spijt. Achteraf voelt het "alsof we kleuters doorgeladen geweren gaven", zegt hij.

Wetherell, die niet meer bij techbedrijf Twitter in San Francisco werkt, ontwikkelde de functie zodat 'stemmen beter gehoord konden worden’. Aan die droom kwam snel een einde toen de functie live kwam. “We hebben een 4-jarige een shotgun gegeven”, zegt Wetherell tegenover BuzzFeed News. “Dat dacht ik al op het moment dat de functie online werd gezet.”

Misbruik

Voordat de voor ons inmiddels normale retweet een ding werd, typten gebruikers tweets nog over en plaatsten ze zelf de letters RT erbij. Om het makkelijker te maken werd de retweet bedacht. “Toen we het ontwikkelden hebben we nooit nagedacht over bredere sociale vragen als ‘wat gaat er gedeeld worden’. Daar werd nooit over nagedacht.”



Later bleek dat de retweet door extremisten en andere kwaadwillenden vrij makkelijk ‘misbruikt’ kon worden. Grote hoeveelheden valse informatie was met een retweet zo verspreid. Sterker nog, Twitter-CEO Jack Dorsey en hoofdproductontwikkelaar Jason Goldman denken dat de retweet momenteel het grootste probleem op het sociale netwerk is.

Gamergate

Dat werd vooral evident tijdens de zogenaamde 'Gamergate’ in 2014. Een aanval tegen gamende vrouwen, die vooral groot werd door de retweet-knop. Kwaadwillenden konden zo gecoördineerde aanvallen uitvoeren om vrouwen neer te halen. “Vraag het aan de mensen die doelwit werden in 2014", aldus Wetherell. “De retweet zorgde ervoor dat de vrouwen sneller onderuit werden gehaald dan ze zich konden verdedigen. We hebben een offensieve tool gebouwd, maar zijn vergeten na te denken over een defensief aspect.”

Wetherell werkt inmiddels voor een nog onbekende start-up. Van de retweet wil hij niks meer weten: “Het maakte me doods- en doodsbang.”