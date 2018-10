Make Belgium Great Again lanceert emoji tegen cyberpesten Experts geloven dat deze actie echt een verschil kan maken IDV

02 oktober 2018

21u41 4 iHLN Nu ze bijna 32.000 Vlamingen zo ver hebben gekregen dat zij mettertijd een stukje van hun vege lijf willen afstaan, willen de makers van het VTM-programma Make Belgium Great Again cyberpesten uit onze wereld helpen. Het geheime wapen tegen online bagger? Een emoji, te gebruiken bij elke haatboodschap die op uw schermpje passeert.

Tal van BV’s deelden sinds zondag een foto van zichzelf met gekruiste armen op sociale media. Gisteravond werd duidelijk dat ze op deze manier het cyberpesten een halt toeroepen. Bekende koppen als Freek Braekman, Sam De Bruyn, Siska Schoeters en Nora Gharib getuigen hoe ze zèlf bagger in hun mailbox vonden. Als mediafiguren zijn ze goed genoeg omkaderd om zich niet van de wijs te laten brengen door onzinnige boodschappen — van ‘je stinkt’ over ‘kankerhomo’ tot ‘eindelijk is dat kutwijf weg’. Nora Gharib heeft evenwel bittere tranen gelaten toen ze, ten tijde van haar deelname aan K3 zoekt K3, letterlijk voor de voeten kreeg gegooid: 'K3, dat zijn drie witte en géén zwette'. In het echt reageren de meeste mensen wél tegen dergelijke opmerkingen, zo mocht Gharib vaststellen vanachter de verborgen camera van Make Belgium Great Again.

Online lijkt iedereen te zweren bij de code ‘don’t feed the trolls’, stelde programmamaakster Ellen Vanhove vast. «Online haat was een van de eerste punten op onze lijst van dingen die we willen aanpakken. Liefst één op vier jongeren is immers het slachtoffer van cyberpesten. Bij hen komen die hard binnen. Toen we binnen ons team bekeken of we er zelf soms iets tegen deden, bleek dat iedereen die “shit” vooral negeerde. In het normale leven durf je toch al eens sneller te zeggen waar het op aankomt, maar online loop je gewoon de kans dat een discussie met een pester escaleert omdat je niet goed reageert.»

Bagger is niet normaal

En precies daardoor wordt de bagger voor een stuk genormaliseerd. Make Belgium Great Again gelooft te kunnen terugvechten met een emoji tegen haat. «We kozen een emoji die nu reeds op elke smartphone zit: het figuurtje met gekruiste armen. Met dit symbooltje kan je op een eenvoudige manier aangeven dat je niet akkoord gaat met een haatboodschap, en dat het moet stoppen. Tegelijk kan je het kruisje zien als een zoen voor het slachtoffer, voor wie elke steunbetuiging deugd doet».

Experts denken dat de emoji echt een verschil kan maken. Bert Pieters van Mediawijs: «Je geef de mensen een tool om in hun netwerk te melden dat ze haatboodschappen hebben gezien en niet zomaar laten passeren. Ook alle omstanders krijgen de boodschap dat de grenzen van het fatsoen zijn overschreden. Hopelijk zullen op de duur ook de pesters beseffen hoe zeer ze anderen kwetsen met hun denigrerende boodschappen».

Pester denkt aan status

Ook pestexpert Gui Deboutte gelooft in de tool. «Een emoji laat toe snel en duidelijk te zijn. Pesters die tegenstand of afwijzing ervaren van leeftijdsgenoten moeten zich herpositioneren: als ze verder doen, dreigt hun populariteit en status te zakken.»