LIVE. Apple presenteert vermoedelijk nieuwe iPad op evenement

Verder gaan er ook geruchten dat Apple een nieuwe iMac desktopcomputer zou willen introduceren. Die krijgt dan, net als een aantal MacBook-laptops een door Apple zelf ontworpen chip. Apple is sinds vorig jaar bezig alle computers te voorzien van eigen chips in plaats van de Intel-processors waar het tot dan toe gebruik van maakte.

Ook zouden de nieuwe iMacs in verschillende kleuren op de markt komen, net als iPhones, iPads en Apple Watches. Bovendien is dat een knipoog naar de iMac G3 uit 1998, de eerste nieuwe computer die Apple introduceerde, nadat oprichter Steve Jobs in 1997 was teruggekeerd bij het bedrijf.