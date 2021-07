LG lanceert mondmasker met stemversterker

Het gaat om een nieuwe versie van de LG PuriCare Wearable Air Purifier, het eerste geavanceerde mondmasker dat LG uitbracht. Deze editie heeft een stemversterker gekregen, om de stem van de drager verstaanbaarder te maken. Het masker, dat 94 gram weegt, zal een stem bij het praten automatisch herkennen en verbeteren via een microfoon.

Verder bevat het gadget vervangbare filters en ingebouwde ventilatoren die de lucht filteren. Het ‘unieke' mondkapje zou “acht uur comfortabel gedragen kunnen worden”. De ingebouwde batterij is in 2 uur op te laden via een USB-kabel.

Over de vraag of het masker voldoende beschermt tegen het coronavirus doet LG geen uitspraken. Volgende maand komt het als eerste uit in Thailand. Andere landen moeten het mondkapje nog goedkeuren. Het prijskaartje van het gadget is bovendien ook nog niet bekend.

Led-verlichting

LG is niet de eerste fabrikant die zo’n high-tech mondmasker op de markt brengt. Eerder lanceerde producent Razer al het ‘slimste mondkapje ter wereld’. Die had naast speakers en luchtventilatie, ook led-verlichting. Het masker ligt daardoor automatisch op in het donker.

Volledig scherm De LG PuriCare Wearable Air Purifier. © LG

Lees ook