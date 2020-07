Lastig maar toch eenvoudig: wedstrijd ‘houd je vinger op de app’ afgelopen na 70 uur JTO

04 juli 2020

20u44

Bron: Gizmodo.com 1 iHLN Een nieuwe app maakte het de voorbije dagen mogelijk om een gigantisch bedrag te winnen door gewoonweg je vinger zo lang mogelijk op het scherm van je smartphone te houden. iPhone-gebruikers konden op die manier ruim 22.000 euro winnen. En de winnaar(s) is (zijn) bekend, na een bikkelharde wedstrijd van maar liefst 70 uur!

De ‘Finger On The App’-wedstrijd was in het leven geroepen uitsluitend voor iPhone en enkel beschikbaar in de Amerikaanse App Store. Android-gebruikers konden al helemaal niet deelnemen aan deze bizarre wedstrijd.

Het concept bestond erin je vinger zo lang mogelijk op de bewuste app te houden. Aan de wedstrijd kon iedereen deelnemen van over de hele wereld. Omdat er geen tijdslimiet was, kon je wel eens vertrokken zijn voor een kleine eeuwigheid.

“De persoon die uiteindelijk als enige ononderbroken zijn of haar vinger op de app heeft gehouden, wint een geldprijs”, volgens het reglement. Echter, het bedrag van die prijs werd bepaald door de andere spelers, tot een maximum van 25.000 dollar (of omgerekend zo’n 22.225 euro). De afvallers bepaalden dus met hoeveel geld de winnaar naar huis ging.

Stevige concurrentie

Het startschot werd gegeven op 30 juni. De daaropvolgende dagen was de concurrentie zodanig sterk dat initiatiefnemer, YouTuber Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson de overgebleven spelers geld aanbood om forfait te geven. Volgens zijn tweets stemden twee deelnemers ermee in om voor 5.000 dollar elk op donderdag te stoppen met spelen. Op vrijdag haakten dan weer twee extra kandidaten af voor een bedrag van 10.000 dollar elk.

Verrassend resultaat

Het spel eindigde gisteren nadat Donaldson besloot dat de wedstrijd lang genoeg had geduurd, zowaar 70 uur!

Het razend populaire spel telde meer dan 1 miljoen spelers die het tegen elkaar opnamen in de hoop het gulle prijzengeld in ontvangst te nemen. Aanvankelijk kon slechts één deelnemer dat geld winnen, maar toen Donaldson zag dat er nog vier enthousiaste spelers overbleven en na 70 uur nog helemaal niet van plan waren om op te geven, besloot hij om ze alle vier tot ‘winnaar’ uit te roepen. Elk van hen zal 20.000 dollar (of zo’n 17.780 euro) ontvangen. De YouTuber feliciteerde de doorzetters en spoorde hen aan “om na drie lange dagen eindelijk eens te gaan slapen”.

YouTube- ster

Onder de naam MrBeast heeft Donaldson de afgelopen jaren naam en faam gemaakt op YouTube door vergelijkbare opvallende en vaak dure stunts uit te voeren. Op zijn kanaal, met 37,9 miljoen abonnees, plaatste hij video’s over onder andere een gift aan zijn moeder van 100.000 dollar, het vullen van een achtertuin met 100 miljoen Orbeez, alsook over het opkopen en zo goed als weggeven van auto’s.

Got 2 of the $20,000 winners in a phone call lol



Everyone in the final 10 was streaming btw! Glad a robot didn’t win ;) pic.twitter.com/IPO8Uav3TF MrBeast(@ MrBeastYT) link