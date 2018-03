Lang voor de iPhone bedacht Steve Jobs de MacPhone. En die zag er helemaal anders uit TK

Op 9 januari 2007 presenteerde Steve Jobs, in zijn typische uniform van jeans en coltrui, de allereerste iPhone. Apple veranderde op dat moment voorgoed de wereld van de telefonie, maar eigenlijk had de CEO dat al veel eerder willen doen. Jobs bedacht immers 23 jaar daarvoor al de 'MacPhone', een concept dat de allereerste smartphone had kunnen zijn.

Het is voormalig Apple-marketeer John Sculley, die Jobs ooit weglokte bij Pepsi, die verklapte dat er lang voor de iPhone al een smartphoneconcept was. In 1984 kwam Jobs op de proppen met een 'MacPhone', waarna hij Sculley vroeg om zijn idee op papier te zetten. "Hij was een geweldige visionair, maar hij kon totaal niet goed tekenen", aldus de man. "Ik had daarentegen design gestudeerd. Steve beschreef wat hij wou en ik werkte het uit."

In tegendeel tot vandaag had Apple het in de jaren '80 erg moeilijk. Het hoge prijskaartje van de computers speelde hen parten en het merk was niet zo geliefd bij het grote publiek. Jobs was dan ook druk bezig met het uitwerken van nieuwe concepten om het bedrijf weer op het rechte pad te krijgen. Daar hoorde onder meer een kledinglijn bij - die maar een erg kort leven beschoren was - en dus ook de MacPhone.

Het concept was volgens Sculley 'geniaal'. De MacPhone was een vast toestel met een hoorn aan een draad, maar had wel een elektronisch scherm, dat bediend kon worden met een schrijfstift. Iets tussen een telefoon en een tablet in, zeg maar. Maar hoewel er enkele prototypes ontwikkeld werden, werd de MacPhone nooit echt geproduceerd. Jammer, vindt Sculley. "Je kon duidelijk zien dat hij 20 jaar verder stond dan de rest van de wereld", klinkt het. "En is dat niet de beste definitie van een genie?"