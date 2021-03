Koper allereerste tweet verdedigt betaling van 2,9 miljoen dollar: “Dit is de Mona Lisa van de tweets”

Een Maleisische zakenman die deze week de eerste tweet ooit kocht voor 2,9 miljoen dollar (2,5 miljoen euro), vindt zijn investering heel verstandig. Dat zei hij tegen de Britse omroep BBC. “Het is een stukje menselijke geschiedenis in de vorm van een digitaal bezit”, aldus de man.

De eerste tweet ooit werd gepubliceerd op 21 maart 2006 en is afkomstig van Twitter-topman Jack Dorsey. Het bevat volgende boodschap: “Just setting up my twttr” (‘Net mijn twttr-account gecreëerd’). De Maleisiër Sina Estavi kon de tweet kopen via een NFT of niet vervangbare token. Dat is een digitaal certificaat dat de echtheid garandeert en bepaalt wie eigenaar is van een online item. Iedereen met internettoegang kan deze tweet dus wel nog gewoon lezen.

Toch is Estavi heel tevreden met zijn aankoop van 2,5 miljoen euro: “Dit is niet zomaar een tweet. Het is een stukje menselijke geschiedenis in de vorm van een digitaal bezit. Net zoals bij de Mona Lisa, zullen mensen over 50 jaar pas beseffen wat de waarde is van deze post.”

Estavi gelooft dan ook dat dit nog maar het begin is van een nieuwe digitale markt: “Alle vormen van digitale kunst en creaties, zoals muziek, foto’s, video’s, tweets en blogposts, kunnen worden verhandeld in de vorm van een NFT. Het is een opkomende markt.”

Een groot deel van de opbrengst van de verkoop zal naar het goede doel gaan. Of andere online posts in de toekomst ook zoveel zullen opbrengen is afwachten. Al denken experts dat de tweets van bijvoorbeeld ex-president Donald Trump wel eens heel waardevol zouden kunnen zijn.