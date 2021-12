Koopgids videogames: dit zijn de titels waarmee je gamers een plezier doet

Tweakers.netEen gamer in je familie of vriendenkring waarbij binnenkort Sinterklaas passeert, of die tegen het einde van het jaar misschien aanschuift aan de feestdis? Onze techredacteur selecteerde voor Tweakers.net de opwindendste games van dit jaar, verdeeld over zes categorieën. Met deze koopgids zullen gamers zich niet teleurgesteld voelen na het losscheuren van het cadeaupapier.

Schietgame: ‘Deathloop’

Ieder jaar verschijnen er weer nieuwe ‘first person shooters’: schietspellen waarbij je door de ogen (en over de geweerloop) van je hoofdpersonage kijkt terwijl je tegenstanders neermaait. Het shooter-aanbod van dit najaar is helaas bedroevend. ‘Call of Duty: Vanguard’ is een WOII-schietspel dat bijna de draak steekt met de echte Tweede Wereldoorlog, ‘Battlefield 2042' is eerder onafgewerkt, en de entertainmentervaring in ‘Far Cry 6' was ver te zoeken.

Dan liever een wat eigenzinnigere keuze als ‘Deathloop’, een slimme actiethriller die zich afspeelt in een alternatieve jaren 60. Je moet een tijdlus zien te doorbreken door de acht architecten van de constructie op één en dezelfde dag te vermoorden. Anders begint diezelfde rotdag keer op keer opnieuw. Vergelijk de prijzen van ‘Deathloop’ op Tweakers.net.

Op PlayStation 5 en pc.

Racegame: 'Forza Horizon 5'

Ook de fans van het betere racewerk bleven wat op hun honger zitten dit jaar. Op één titel na dan: het grootse, exotische ‘Forza Horizon 5', waarin je met een van de meer dan vijfhonderd verschillende automodellen over de wegen van een reusachtig racecircuit in Mexico stuift. Het is een feest voor ‘petrolheads’, die met prachtig weergegeven auto’s uit hun wildste dromen kunnen racen, zonder dat de moeilijkheidsgraad van ‘ernstigere’ racegames hen die onversneden lol ontneemt. Vergelijk de prijzen van ‘Forza Horizon 5' op Tweakers.net.

Op Xbox en pc.

Familiegame: ‘It Takes Two’

Veruit de meest hartverwarmende onder de grote games van dit jaar is ‘It Takes Two', een game die je alleen maar met twee spelers kunt spelen. Je hebt elkaar keihard nodig: heel wat obstakels en puzzels kun je alleen maar met succes afronden wanneer je bijvoorbeeld je timing en aanpak precies met elkaar coördineert. Vergelijk de prijzen van ‘It Takes Two’ op Tweakers.net.

Op PlayStation, Xbox en pc.

Avonturengame: ‘Guardians of the Galaxy’

Zeer onverwacht is Marvels ‘Guardians of the Galaxy’, de blockbustergame van het jaar. In tegenstelling tot Marvels ‘Avengers’, vorig jaar, heb je niet de vrije keuze over welke van de Marvel-helden je speelt. Je voert de bende aan als Star-Lord, die de anderen wel gerichte commando’s kan geven. Het concept van ‘Guardians of the Galaxy’ lijkt heel erg op games zoals ‘Devil May Cry’, 'Mass Effect’, 'Batman: Arkham’ en ‘Gears of War’. Maar die ‘gepikte’ invloeden vormen samen met de sterke game-interpretatie van de Marvel-strips en de uitstekende graphics een geheel dat over de ganse lijn klopt. Vergelijk de prijzen van ‘Guardians of the Galaxy’ op Tweakers.net.

Op PlayStation, Xbox en pc.

Voor kids: 'Super Mario 3D World + Bowser’s Fury’

Heb je kinderen in huis die fan zijn van ‘Super Mario’? Dan kunnen ze deze twee volwaardige games voor de prijs van één vast en zeker gebruiken. Deze dubbelaar bestaat uit een remake van een game die in 2013 voor de Wii U-console verscheen én een gloednieuwe game dat op dezelfde blauwdruk werd gemaakt. De kleurrijke decors, de aandoenlijke kirretjes, het steeds veeleisender wordende centimeterwerk bij het springen van platform naar platform: wie gek is op die aloude Nintendo-formule floept dit jaar geen betere game in zijn Switch. Vergelijk de prijzen van 'Super Mario 3D World + Bowser’s Fury’ op Tweakers.net.

Op Nintendo Switch.

Dramagame: ‘Life is Strange: True Colors’

Ben je meer in voor een game waarin je het hoofdpersonage moet ‘vertolken’, en je eigen gevoel en intuïtie kunt leggen in de beslissingen die je in haar plaats neemt? Dan is videogamedrama ‘Life is Strange: True Colors’ een game die je niet onberoerd zal laten. Je kruipt in de huid van Alex Chen, een jonge twintiger die, na praktisch haar hele jeugd in instellingen te hebben verbleven, haar broer vervoegt in een kleurrijk stadje in de staat Oregon. Tot uiteraard het noodlot toeslaat, en jij zowel je gezonde verstand als je telepathische krachten moet gebruiken om te onderzoeken wat er is gebeurd en waarom. ‘True Colors’ is veruit de beste game in de 'Life is Strange’-reeks. Vergelijk de prijzen van 'Life is Strange: True Colors’ op Tweakers.net.

Op PlayStation, Xbox en pc.

