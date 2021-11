Koop een aapje, word rijk! Nu de Bored Apes Yacht Club records breekt: wat zijn NFT's? En riskeer ik voor aap gezet te worden?

Wielrenner Wout van Aert begon vorige week op het platform OpenSea met de veiling van drie van zijn bekendste triomfen. Onder meer de ritzege op de Mont Ventoux kan gekocht worden, weliswaar enkel in de vorm van een NTF, of non-fungible token — een niet-vervangbaar bewijs. Het is een uniek online bestand dat je kan kopen met cryptomunten. Wout doet mee aan de hype, maar hét succesnummer in NFT-land is momenteel de Bored Ape Yacht Club. In de nieuwe muziekclip van rapper Post Malone zitten de aapjes, er komt een game en de aapjes doen dienst als profielfoto’s van bekende sterren.