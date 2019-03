Komt Apple met een vouwbare iPhone? De eerste aanwijzingen zijn er Techredactie

06 maart 2019

13u02

2019 is nu al het jaar van de vouwbare smartphone. Een apparaat met zowel een groot scherm als twee kleinere 'telefoonschermen'. De bekende fabrikanten hebben inmiddels al een eigen versie aangekondigd, maar er was één grote afwezige: Apple. Nu zijn er aanwijzingen dat Apple ook in de boot van de 'foldable' stapt.

Want de hoofdleverancier van Apple's glas is bezig met een buigbare variant. Corning, bekend van zijn Gorilla Glass, werkt aan glas dat ver genoeg kan buigen om in vouwbare smartphones gebruikt te worden. Het bedrijf schat dat het glas klaar is voor de markt tegen de tijd dat vouwbare smartphones ‘mainstream’ worden, wat nog enkele jaren kan duren. Apple investeerde zeker 200 miljoen dollar in de onderzoekstak van Corning.

Om het buigbare glas waar te maken, probeert Corning zijn Gorilla Glass, glas dat bijzonder resistent is tegen krassen, te combineren met Willow Glass, dat oprolbaar is. Het grootste probleem waarmee het Amerikaanse bedrijf nu nog worstelt, is dat bij Willow Glass het materiaal in een oplossing van gesmolten zout gedoopt wordt. Dit maakt het glas weliswaar flexibel genoeg om te buigen, maar het toegevoegde zout gaat niet goed samen met de transistors van in dit geval een smartphone die het glas aanraken. “Alles in de zoutfamilie vreet een transistor gewoon op. Ze zijn niet compatibel.” Dat vertelt Corning-topman John Bayne aan Wired.

Op dit moment moet Corning bij zijn leveringen nog kiezen tussen zeer buigbaar glas en glas dat tegen een stootje kan. “Het gaat erom dat we ze beide geven”, vertelt hij. Het doel is om een buiging met een radius van 3 tot 5 millimeter te kunnen leveren.

Krassen

Het ‘glas’ dat nu gebruikt wordt in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Fold, bestaat uit een polymeer. Volgens Motorola-topman Dan Dery is dit materiaal erg kwetsbaar voor krassen en vormt zich op den duur een lelijke kreuk op het punt waar de vouw zit. Wegens dit probleem zouden vouwbare prototypes op het Mobile World Congress 2019 veelal achter glas hebben gezeten en mochten journalisten er niet aanzitten.

Vorige week kondigden verschillende bedrijven hun vouwbare smartphones aan. Huawei presenteerde de Mate X en Samsung toonde de Galaxy Fold. De toestellen kosten respectievelijk 2300 en 1999 euro.

