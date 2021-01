Komende testversie WhatsApp Web vereist niet langer internetverbinding op telefoon

Belg zendt kerstwen­sen vooral via sociale media

25 december De Belgen, die dit jaar door de coronapandemie kerst noodgedwongen in beperkte kring moeten vieren, stuurden hun kerstwensen vooral via sociale media zoals Facebook of WhatsApp. Sms verliest al enkele jaren aan populariteit. Ook bellen is nu minder in trek, zo blijkt uit een overzicht van de verschillende telecomoperatoren.