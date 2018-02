Klus je het liefst zelf? Deze 4 tools kan je altijd gebruiken

Ronald Meeus

23 februari 2018

08u00 0 iHLN Je dénkt maar dat je geen powertools in huis nodig hebt, tot je urenlang staat te wroeten om één op zich eenvoudig klusje klaar te krijgen. Hier zijn vier apparaten die je op zijn minst in je arsenaal moet hebben.

Schroefboormachine met accu (€ 150 - € 700)

Een van de toestellen die je een enorme tijdswinst kunnen opleveren is een draadloze boormachine, die niet alleen kan worden gebruikt om gaten te boren in hout, gyproc en andere materialen, maar met de juiste kop erop ook kan worden gebruikt als schroevendraaier. Modellen met draad zijn iets krachtiger dan die met een accu, maar een draadloos apparaat is natuurlijk iets handiger.

Hogedrukreiniger (€50 - € 900)

Oppervlakken die snel vies worden, zoals terrastegels, krijg je het snelste weer schoon met een hogedrukreiniger, die water in harde stralen op het vlak spuit. Daarmee verwijder je hardnekkige vuiligheid als mosresten en groene aanslag. Maar ook onder meer stenen muren, voertuigen, hekken en tuinmeubilair laten zich makkelijk schoonmaken met zo'n ding.

Elektrische grasmaaier (€ 50 - € 1.800)

Wanneer je je gazon niet geregeld onderhoudt, gaan de sprieten snel de hoogte in. Een duwmaaier heb je al voor enkele tientallen euro's, maar voor de krachtigere varianten gaat het al in de honderden. Relatief nieuw zijn robotmaaiers, die het gazon volledig autonoom kort houden, maar nog wel een vrij steile prijs hebben.

Multitool (€ 50 - € 575)

Snijden, polijsten, schuren, slijpen, zagen: een multitool met verscheidene roterende bladen kan worden ingezet voor een brede waaier aan gedetailleerde werkjes, op een al even grote variëteit aan materialen. Er passen vervangbare draaikoppen op om verscheidene soorten bewerkingen uit te voeren.

