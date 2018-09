Klopt uw hart hard genoeg voor uw lief: test het nu Techbedrijf onderzoekt hoe synchroon hartslagen lopen PhG

28 september 2018

15u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 iHLN Hoe hard klopt uw hart voor uw geliefde? En slaat zijn of haar hart even fel als het jouwe? Met een speciaal horloge kan je nagaan of jullie voor elkaar gemaakt zijn.

"Two hearts that beat as one" : in de jaren tachtig bezong Phil Collins al de liefde tussen twee mensen wier harten synchroon liepen. Nu kunnen we ook echt te weten komen of we letterlijk op dezelfde golflengte zitten als onze partner. Het Leuvens innovatiebedrijf Imec presenteert op de de techbeurs Supernova in Antwerpen het project Love to the Beat.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN