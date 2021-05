Kleinste en krachtigste microchip ooit ontworpen door IBM

We gebruiken dagelijks microchips. Ze zitten in onze smartphones, maar ook in supercomputers en transportapparatuur. De meeste apparaten vandaag bevatten microchips met technologie tussen de 7 en 10 nm. Een paar fabrikanten maken al microchips van 5 nm. Hoe lager het cijfer, hoe kleiner en geavanceerder de chip is. De nieuwe chip van IBM gebruikt 2 nm technologie. Dat is een enorme stap vooruit.