Kleinste batterij ter wereld uitgevonden: “Niet groter dan een korrel zout”

Een internationaal team ontwierp de batterij in de vorm van een Zwitserse rol. Zo gaat er geen energiecapaciteit verloren. “Na het oprollen van de batterij wordt het beschikbare chipgebied efficiënt gebruikt om een ​​compact en volledig geïntegreerd 3D-microsysteem te huisvesten”, klinkt het. Bij de traditionele techniek waarbij kleine onderdelen werden gestapeld, was dat een stuk moeilijker.

Het eindresultaat is een heroplaadbare batterij die microcomputers voor een periode van 10 uur van stroom kan voorzien. Er is voorlopig wel nog geen prijs geplakt op de uitvinding en de batterij zal ook nergens te koop zijn. “Er is nog steeds een enorm optimalisatiepotentieel voor deze technologie en we kunnen in de toekomst veel sterkere microbatterijen verwachten”, aldus professor Oliver Schmidt van de Chemnitz University of Technology.