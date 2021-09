Klanten moeten rekening houden met langere wachttijden voor nieuwe iPhone 13

Apple stelde eerder deze maand alle nieuwe producten voor. Eerder hebben analisten al voorspeld dat de toestellen misschien moeilijker verkrijgbaar zouden zijn door de grote vraag. Die vrees is werkelijkheid geworden. De immense populariteit en vertragingen in de productieketen door het coronavirus in Vietnam en het stroomtekort in China zorgen voor langere wachttijden.

In de Verenigde Staten zouden de levertijden tot wel twee weken langer zijn dan die van de iPhone 12-serie. Ook in Europa is er sprake van vertraagde levertijden. De iPhone 13 en 13 Mini zouden binnen twee à drie weken geleverd moeten worden. Voor de iPhone 13 Pro en Pro max kunnen de levertijden oplopen tot vijf weken. Hoe makkelijk een toestel nog te verkrijgen is, hangt ook af van het model en de uitvoering.

Problemen productieproces

De iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn voorzien van optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving, een functie die voordien exclusief was voor de iPhone 12 Pro Max. Volgens Nikkei Asia wordt een aanzienlijk aantal cameracomponenten in Vietnam geproduceerd. Het land kampt momenteel met een nieuwe golf van coronabesmettingen, wat leidt tot een vertraging van het productieproces. Nikkei Asia meldt in een rapport dat de vertragingen wellicht midden oktober zullen afnemen. De productie in een belangrijke faciliteit in het zuiden van Vietnam is intussen opnieuw gestart.

Ook de stroomcrisis in China heeft een invloed op de productieketen. Eson Precision, een dochter van de grote producent Foxconn en leverancier van Apple, heeft de productie enkele dagen gestaakt. Ook Apple-leverancier Unimicron zette zondag de productie voor vier dagen stop bij drie Chinese fabrieken om “te voldoen aan het beleid van de overheden om het stroomgebruik te beperken”. Hetzelfde deed onder meer Concraft, dat bijvoorbeeld de speakers in de iPhone levert. stroomtekort.

Apple heeft verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de iPhone 13-serie. De iPhone 13 heeft een beter scherm, grotere batterij, snellere processor en betere camera’s dan zijn voorganger. Het nieuwe toestel ziet er grotendeels hetzelfde uit als de iPhone 12. Opvallend verschil is dat de zogeheten notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer gezichtsherkenning, kleiner is geworden. Sinds 17 september kunnen klanten een pre-order plaatsen.

