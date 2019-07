Klanten Mobile Vikings kunnen niet meer mobiel surfen buiten EU ttr

31 juli 2019

19u11

Bron: belga 3 iHLN Mobile Vikings laat zijn klanten niet langer toe om data te verbruiken buiten de Europese Unie. De provider doet dat naar eigen zeggen om klanten te beschermen tegen torenhoge facturen. Tot nu toe kostte surfen buiten de EU bij Mobile Vikings 13 euro per MB.

In de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn er geen extra roamingkosten, maar gaat verbruik gewoon van de binnenlandse bundel af. Buiten die zone, bijvoorbeeld in vakantielanden als Zwitserland en Turkije, gelden wel nog roamingkosten.

Aan 13 euro per MB liepen die kosten snel op. En in tegenstelling tot andere providers verkocht Mobile Vikings geen voordelige datapakketten voor het buitenland. "We nemen de maatregel ter bescherming van onze klanten. Sommigen beseften soms niet dat ze buiten de EU-zone gingen. We zagen daar veel problemen mee."

Bellen en sms'en buiten de EU blijft wel nog mogelijk. Klanten die toch nog willen surfen op hun smartphone in verre oorden, raadt Mobile Vikings aan om wifi te zoeken of een lokale simkaart aan te schaffen.