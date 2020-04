Kinderen lopen meer risico online tijdens pandemie IB

15 april 2020

Miljoenen kinderen lopen een hoger risico op grensoverschrijdend gedrag nu ze meer online zitten door de lockdown door het coronavirus. Dit melden het VN-kinderrechtenfonds Unicef en zijn partners vandaag in een persbericht.

"Niet alle kinderen bezitten de nodige kennis, vaardigheden en middelen om zichzelf veilig te houden online", zegt Howard Taylor, algemeen directeur van het Global Partnership to End Violence.

Meer tijd spenderen op virtuele platformen kan ertoe leiden dat kinderen meer kwetsbaar zijn voor online seksuele uitbuiting, 'grooming' en mensen met slechte bedoelingen die proberen misbruik te maken van de pandemie. Sommige kinderen kunnen zo, volgens Unicef, meer online risico's nemen zoals het verzenden van seksueel getinte afbeeldingen. Meer en ongestructureerde tijd online kan hen ook blootstellen aan mogelijk schadelijke en gewelddadige inhoud. Ook het risico op cyberpesten stijgt zo.

Alert blijven

Unicef en zijn partners, zoals het Global Partnership to End Violence Against Children, de Internationale Telecommunicatie-unie, Unesco, en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vragen de overheden, de ICT-industrie, opvoedkundigen en ouders om alert te blijven en dringend maatregelen te nemen.

"We roepen overheden en industrieën op om hun krachten te bundelen om kinderen en jongeren online veilig te houden met verhoogde veiligheidsmaatregelen en nieuwe hulpmiddelen die ouders en opvoedkundigen leren hoe hun kinderen het internet veilig kunnen gebruiken", zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van Unicef.