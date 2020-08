KIJK LIVE. Samsung kondigt Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 2 en Galaxy Buds Live aan Yorick Dupon

05 augustus 2020

Op de virtuele persconferentie Samsung Unpacked stelt de Koreaanse technologiegigant officieel de nieuwe Samsung Galaxy Note 20 en diens grotere broertje de Samsung Galaxy Note 20 Ultra voor. Daarnaast toont Samsung een nieuwe plooibare smartphone: de Galaxy Z Flip 2. Ook de draadloze, geluidsonderdrukkende Galaxy Buds Live en smartwatch Galaxy Watch 3 passeren de revue. Onze techjournalisten Kenneth Dée en Lucas Wuyts zorgen voor de nodige commentaar en gaan achteraf meteen aan de slag met enkele van de nieuwe toestellen.

Wie het beste van het beste van Samsung in huis wil halen, moet gaan voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Deze heeft een groot 6,9 inch scherm met een hoge resolutie (1440 x 3200 pixels) en ververssnelheid van 120 Hz. Dat scherm is bedekt met Gorilla Glass 7, volgens Samsung de eerste smartphone waarbij dat dat het geval is.

Qua camera’s krijg je er drie aan de achterkant met een breedhoekcamera met 108 megapixels, plus een telelens en ultrabreedhoeklens met 12 megapixels. Ook is er 12 gigabyte aan RAM voorzien, met 256 GB intern geheugen, dat uitbreidbaar is met een microsSD-kaartje. De batterij van 4.500 mAh voorziet de Note 20 Ultra van stroom. Bij de Samsung Galaxy Note 20 Ultra is de vertraging op de S Pen stylus verlaagd naar 9 millisecondes, wat volgens het bedrijf ervoor moet zorgen dat het voelt alsof je op papier schrijft.

De Samsung Galaxy Note 20 moet het doen met een scherm aan een Full HD+ resolutie (1080 x 2400 pixels) en slechts een ververssnelheid van 60 Hz. Qua camera’s is er de keuze uit een 12 megapixel breedhoeklens, een 12 MP ultrabreedhoeklens en 64 MP telelens. De batterij is 4.300 mAh, er is 8 gigabyte RAM voorzien, samen met 256 GB interne opslag.

Beide smartphones zijn water- en stofdicht (IP68), worden aangestuurd door een Exynos 990-processor en hebben een 10 megapixel selfiecamera. Je kan ze snel opladen aan de hand van een kabel of draadloos. Beiden hebben stereospeakers en een S Pen stylus. Met die laatste kan je nu ook navigeren doorheen je Note-smartphone door met de stylus in de lucht het juiste patroon te maken.

Ze zijn allebei vooruit te bestellen vanaf vandaag 5 augustus en beschikbaar vanaf 21 augustus. De Samsung Galaxy Note 20 zal 1.049 euro kosten en de Samsung Galaxy Note 20 Ultra 1.299 euro.

De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 2 heeft twee schermen: een groot plooibaar hoofdscherm van 7,6 inch langs de binnenkant en een 6,2 inch scherm langs de buitenkant. Vooral dat tweede is opvallend groter dan de vorige editie. Aan de binnen- en buitenkant is er een selfiecamera verwerkt in het scherm. De Samsung Galaxy Z Flip 2 zal beschikbaar zijn in het zwart en brons. Hoeveel die zal kosten en wanneer het in de winkel ligt, is nog niet aangekondigd.

De Samsung Galaxy Buds Live, voor de lancering beter bekend als ‘Galaxy Beans’, moeten de concurrentie aangaan met de Apple AirPods Pro. Er is actieve geluidsonderdrukking ingebouwd, waardoor storend achtergrondgeluid verleden tijd moet worden. Ze moeten ook uitstekend zijn om mee te telefoneren dankzij de drie ingebouwde microfoons. Samsung claimt daarnaast ook dat ze dankzij de batterij in het doosje tot 29 uur mee kunnen gaan. Ze krijgen ook een uur aan batterijtijd na vijf minuten opladen. Ze werken op zowel Android-smartphones als iPhones en zijn bestand tegen enkele druppels (IPX2). De draadloze oortjes zijn te koop vanaf 21 augustus voor 189,99 euro.

In de nieuwe Samsung Galaxy Watch 3 zijn sensoren te vinden die kunnen worden gebruikt om je bloeddruk te meten en om een electrocardiogram (ECG). Daarnaast is er nu ook software voorzien die je moet helpen tijdens het hardlopen. De smartwatch komt in twee maten: 41 mm met een kostprijs van 429,99 euro en 45 mm voor 459,99 euro. Beide zijn te koop vanaf 7 augustus.

Er zijn ook twee tablets aangekondigd: de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7+. Beide zijn te koop vanaf 21 augustus voor respectievelijk 699 en 899 euro.