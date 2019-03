Keihard lopen of net stilstaan? Netflix komt met interactief survivalprogramma Tom Tates

19 maart 2019

09u55

Bron: AD.nl 0 iHLN Netflix komt met acht afleveringen van een survivalprogramma waarin kijkers op interactieve wijze zelf het verloop van hun barre tocht door de wildernis kunnen bepalen. Het gaat om de reeks ‘You vs. Wild’ van de Britse avonturier en bergbeklimmer Bear Grylls (44). Hij legt alle moeilijke beslissingen letterlijk in de handen van kijkers, zoals ‘blijven stilstaan’ of ‘rennen’ en ‘voorzichtig kruipen’ of juist ‘rechtop lopen’.

‘You vs. Wild’, oftewel ‘jij tegen de wildernis’, is het tweede interactieve project van Netflix. Eerder bracht de streamingdienst de film ‘Bandersnatch’ uit als onderdeel van de populaire reeks ‘Black Mirror’. Net als in de nieuwe reeks van Bear Grylls konden kijkers ook daarin het verloop van de verhaallijn bepalen. Dat kan met hypermoderne technische snufjes waardoor kijkers zichzelf op in beeld gebrachte keuzemomenten kunnen sturen. Het systeem werkt alleen op moderne televisies met een Netflix-app en de meeste smartphones. Het speciaal icoontje geeft aan of de interactiviteit op een device beschikbaar is.

Netflix heeft laten weten dat de eerste uitzending van het interactieve avontuur van Grylls op 10 april in de VS verschijnt. Of het dan ook al in België te zien is, is nog niet duidelijk. Grylls is vooral bekend van verschillende survivalprogramma’s op Discovery Channel, waaronder ‘Ultimate Survival’ (ook bekend als ‘Man vs. Wild’ of ‘Born Survivor’), ‘Worst Case Scenario’ en ‘Escape From Hell’.



Grylls liet gisteren via Twitter weten enthousiast te zijn over de moderne draai die hij aan zijn serie heeft kunnen geven. “Dit is een ongelooflijk avontuur dat ik nog niet eerder heb meegemaakt.” Richting potentiële kijkers: “Ik heb jullie echt nodig om de juist keuzes te maken. En, nog belangrijker, om nooit op te geven.”

This is going to be a journey unlike any I've EVER embarked on before. I need YOU to think ahead, choose wisely, and most importantly, never give up. 💪 Check out my instagram story now to see where YOUR adventure begins #YOUvsWILD @netflix #interactive https://t.co/P7xQeRJoI0 pic.twitter.com/qbSFFVVdHm Bear Grylls(@ BearGrylls) link