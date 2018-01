Kassa's bij Forever 21 digitaal gekraakt mvdb

19u28

Bron: ANP/BuzzT 0 PHOTO NEWS iHLN De Amerikaanse kledingketen Forever 21 is getroffen door een digitale kraak. Hackers hebben malware geïnstalleerd op pinautomaten bij kassa's in de Verenigde Staten.

Sommige kastjes bleken niet beveiligd. Forever 21 heeft dat bevestigd, maar zegt niet hoeveel klanten gedupeerd zijn, of de daders geld hebben buitgemaakt en om wat voor malware het gaat.

De malware vond onder meer de nummers, vervaldata en interne codes van sommige betaalkaarten, en in sommige gevallen ook de namen van de gebruikers. De digitale inbraken gebeurden tussen 3 april en 18 november vorig jaar.

In sommige winkels werd het gat binnen een paar dagen gedicht, in andere filialen duurde het probleem vrijwel de hele tijd.

Duizend winkels

Forever 21 heeft ongeveer duizend winkels wereldwijd. Op de Antwerpse Meir sloot het filiaal in juli 2016 de deuren. Het Brusselse filiaal werd na een brand in 2012 niet heropgestart. In sommige winkels werd het gat binnen een paar dagen gedicht, in andere filialen duurde het probleem vrijwel de hele tijd.

Het is niet bekend of niet-Amerikaanse filialen ook zijn getroffen. Winkels buiten de VS hebben andere betaalsystemen"en ons onderzoek om te bepalen in hoeverre die winkels zijn getroffen loopt nog", aldus Forever 21. Wie kleren heeft gekocht via de webshop, hoeft niet te vrezen voor de kraak.