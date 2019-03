Fluvius Gesponsorde inhoud Kan jij binnenkort op supersnel glasvezelinternet surfen? Ontdek het hier Aangeboden door Fluvius

06 maart 2019

09u39 20

Muziek luisteren, tv-kijken, gamen, surfen: zowat élke vorm van online thuisentertainment wordt weldra nog indrukwekkender. En dat dankzij glasvezel: het internet van de toekomst dat via verschillende providers in ons land beschikbaar komt. Wat moet je weten?

Breedbandinternet via adsl (Proximus) en coax (Telenet en Orange) verdrong in geen tijd de ultraslome inbelmodem naar de vergeethoek. Vandaag staat er een nieuwe en minstens even grote revolutie klaar: het internet van de toekomst. Dit jaar rolt Fluvius immers ‘glasvezel-tot-in-de-woning’ uit in 5 pilootgebieden.

Wat is er beter aan?

Glasvezel telt twee immense voordelen ten opzichte van de huidige internetaansluitingen. Data reist – afhankelijk van het toestel waarmee je surft – aan de snelheid van het licht. En die snelheid is rotsvast. Afstand tot een verdeelkast of gelijktijdig surfende buren hebben geen enkele impact op jouw verbinding: elke glasvezelaansluiting is individueel, per woning. En dat geldt niet alleen voor woningen. Ook elk appartement krijgt zijn eigen privékabel. Biedt adsl gemiddelde snelheden van 40Mbps, dan flitst glasvezelinternet gezwind tot 1.000Mbps. Het belangrijkste voordeel? Nooit meer haperingen, ook niet wanneer je met meerdere mensen tegelijk series streamt, 4K-televisie kijkt of belt via Skype of WhatsApp.

Waarom is nog meer bandbreedte nuttig?

Voor thuiswerkers, thuisonderwijs en bovenal voor thuisentertainment! Nieuwe technologische evoluties maken online home entertainment de komende jaren nog een stuk imposanter. Maar tegelijk stellen die nieuwe vormen hogere interneteisen. Adsl en coax hebben hun limieten bereikt.

Films & series

Film- en serie- en tv-fans streamen almaar meer titels. Ze doen dat onder meer via video on demand, Netflix en Chromecast-apps als VRT.nu, Stievie, en de VTM-app. Sommige programma’s zijn vandaag te bekijken in 4K-beeldresolutie. Daar heb je vandaag al een erg stabiele en snelle internetverbinding voor nodig.

Anders schokt het beeld, hapert het geluid, of beide. En die snelheden worden de komende jaren nog belangrijker, wanneer ook 8K (de opvolger van 4K) zijn intrede doet. Nu al zijn er bijvoorbeeld op YouTube 8K-video’s beschikbaar om te bekijken. Het streamen van dergelijke grote bestanden vreet bandbreedte, en vereist stabiliteit.

Videogames & virtual reality

Games dan. Stelden online multiplayer-wedstrijden al hoge eisen aan je internetverbinding, dan maken virtual reality-toepassingen een glasvezelnetwerk simpelweg noodzakelijk. Reken daarbij dat steeds meer games in streaming-versies via cloud-diensten aangeboden worden, en op schijfjes draaiende spelconsoles dreigen te verdwijnen. En het is duidelijk: ook bij games worden internetbrandbreedte en -stabiliteit dé prioriteit.

Hi-res audio

Muziekfans? Spotify denkt eraan om de streamingkwaliteit te verhogen, TIDAL is het neusje van de zalm voor hi-res audio en ook internetradiozenders bieden hun programma’s in steeds hogere geluidskwaliteit aan. Dat is fijn nieuws voor je oren. Op voorwaarde dat je internetsnelheid het toelaat uiteraard. En ook voldoende bandbreedte is cruciaal: zeker wanneer verschillende mensen bij je thuis of op kot tegelijk online zitten.

De toekomst begint nu

Vandaag voltrekt zich in woningen al vaak een variant op het volgende scenario. Broer zit online te gamen, zus kijkt een film in 4K terwijl papa hi-res audio streamt en mama online een fotoalbum samenstelt. De bestaansreden van een glasvezelnetwerk wordt overduidelijk. Glasvezel faciliteert de toekomst van home entertainment.

