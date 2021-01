Kan het ‘slimme slot’ van Tedee de klassieke sleutel vervangen? We deden de test

Wordt de klassieke huissleutel binnenkort een reliek uit vervlogen tijden? Wel als het van de makers van ‘smart locks’ afhangt, een nieuw ‘smart home’-product waarmee je je voordeur kunt openen en sluiten via een smartphone-app. We testten het uit met een slim slot van fabrikant Tedee.

Op het allereerste gezicht lijkt het ‘slimme slot’ van Tedee vooral een oplossing voor een onbestaand probleem. Het primaire doel van het ding is dat het je toelaat je voordeur te openen met je smartphone in plaats van met een sleutel – twee handelingen die, tenzij je ze echt tot op de seconde zou timen, ongeveer even lang duren.

Maar toch moet het, na twee weken gebruik, gezegd dat ik er de meerwaarde wel van inzie. Thuiskomen met twee volle winkelzakken is nu bijvoorbeeld minder gedoe: even een tikje op de app, en het slot wordt niet alleen voor je geopend, maar de deur gaat ook met een licht duwtje uit het slot, zodat je ze gewoon verder open kunt porren met je elleboog.

Zo werkt het

Zo’n ‘smart lock’ heeft verder nog een paar eerder voor de hand liggende toepassingen. Je sleutels in je broekzak of tas zoeken geeft het ene moment meer gehannes dan het andere, terwijl je smartphone bovenhalen en de app openen altijd dezelfde handeling is. Bovendien kun je je deur ook vanop afstand wat strakker op slot doen. De meerwaarde zit hem niet in één spectaculaire toepassing, maar in een som der delen.

Volledig scherm © Tedee

Het Tedee Smart Lock is in essentie een slimme draaiknop, die aan de binnenkant van de deur op de cilinder wordt geïnstalleerd, en die van daaruit verbinding maakt met je thuisnetwerk. Het komt via wifi op hetzelfde netwerk waar misschien ook je slimme lampen of je slimme thermostaat al op zitten, maar met je smartphone kan het ook rechtstreeks verbinding maken via Bluetooth.

Installatie

Het ding fysiek installeren is wel iets waarvoor wat handigheid nodig is. Ikzelf liet het, na een schamele poging om het zelf te doen op basis van verder duidelijke instructies, door een erkende slotenmaker plaatsen. Die werd voor mij opgetrommeld door de fabrikant.

U kunt natuurlijk ook een slotenmaker onder de arm nemen, maar dat trekt de kost natuurlijk wel wat boven de winkelprijs van 300 euro. Bovendien heeft niet iedere vakman kaas gegeten van ieder nieuw ‘smart home’-merk dat zich aandient. Dat merkte ik bijvoorbeeld eerder al bij een test met slimme thermostaten: een verwarmingsinstallateur vinden die zijn weg weet met Google Nest begint te lukken, maar voor nieuwere ‘smart thermostat’-merken als Tado is het nog heel wat lastiger.

Verder alle lof voor de digitale installatie. De smartphone-app loodst je doorheen het hele proces, zonder dat je een handleiding hoeft te lezen of iets hoeft te googelen. De app helpt je ook moeiteloos om de verbinding tussen het slot en je smartphone te maken, het toestel vervolgens ook op je draadloze netwerk te brengen, én het ding te kalibreren, zodat het met de hoogste precisie de cylinder van je deurslot aanstuurt. Ook is het makkelijk om huisgenoten toe te voegen aan het profiel, zodat niemand in huis in principe nog een fysieke sleutel nodig heeft (of, handig voor gezinnen met tieners in huis, de app een plan B is voor als ze hun huissleutel zijn vergeten).

Veilig gevoel

Dat is in essentie alles. Vanaf het moment dat het ding geïnstalleerd is, klik je het slot als bij magie open en dicht vanaf de smartphone-app, van waar je je ook bevindt. De met een luid gonzend geluid dichtdraaiende servo’s geven zelfs intuïtief een bijzonder veilig gevoel.

Het Tedee-slot werkt met een oplaadbare batterij, wat misschien veel geknoei lijkt, maar het magnetische usb-oplaadkabeltje (dat je eventueel kunt aansluiten op de stekker in de internetbridge van het slot) maakt erg makkelijk de aansluiting. Bovendien kom je bij normaal gebruik wel een paar weken op één acculading toe.

Volledig scherm © Tedee

Hoe dan ook kun je je slot altijd nog openen met een fysieke sleutel, zelfs wanneer de batterij van de Tedee helemaal plat zou zijn. Van de binnenzijde van het huis werkt het slimme slot ook als een klassieke draaiknop.

Wel was ik niet zo gewonnen voor de geavanceerde mogelijkheid om de deur automatisch te openen via ‘geofencing’: vanaf het moment dat je binnen een bepaalde straal rond je deur bent, draait ze dan alvast automatisch open. Dat klinkt handig, maar het vergt wat gepruts om de functie zo in te stellen dat de deur niet te vroeg opengaat wanneer je bijna thuis bent, en ook ze weer niet te snel afsluit.

Die functie is wél een voorbeeld van een oplossing op zoek naar een probleem. De mogelijkheid om je deur vanop afstand te openen, is een kleine luxe waar je niet meer vanaf wilt.

Volledig scherm © Tedee