Jouw smartphone is vatbaar voor kou: zes tips om je apparaten te beschermen Christian Born

23 januari 2019

08u37

Je zou het misschien niet meteen weten, maar koud winterweer heeft zeker effect op de conditie van jouw elektronische apparaten. Niet alleen extreme warmte, maar ook kou kan voor een defecte batterij, een storende processor en zelfs barsten in het scherm zorgen. Zes tips om jezelf te wapenen tegen defecte smartphones door het winterse weer.

Houd dat apparaat in je zak!

De kou is slecht voor je mobiel. Zo simpel is het. De meeste mensen denken vooral aan hoge temperaturen bij telefoonschade, maar kou is net zo erg. De meeste smartphone-accu’s zijn lithium-ion batterijen, die bij koude temperaturen helemaal geen elektriciteit meer kunnen verplaatsen. Houd dat apparaat dus gewoon in je zak buiten, en alles komt goed.

Koop een thermisch hoesje

Mocht je nou echt jouw apparaat willen gebruiken, terwijl je half wordt weggeblazen door een sneeuwstorm, dan kan een hoesje met thermische kwaliteiten uitkomst bieden. Door speciale materialen houden deze hoesjes de kou buiten. Niet vergeten eraf te halen als het weer zomer wordt.

Er is een aantal hoesjes op de markt, voornamelijk de merken ClimateCase en Burton’s krijgen goede recensies. Daarnaast hebben de hoesjes van deze merken extra plek voor pasjes en geld.

Houd het toestel aan de oplader

Door de kou loopt de batterij van jouw smartphone sneller leeg. Zorg er dus voor dat je toestel volledig is opgeladen voor je erop uit gaat. Het is ook handig om bijvoorbeeld een powerbank op zak te hebben voor extra stroom. Zo kun je bijvoorbeeld jouw partner, vrienden of collega’s laten weten dat je later bent, omdat de treinen weer eens niet rijden.

Niet in paniek raken!

Mocht je telefoon daadwerkelijk eens een keer uitvallen en je krijgt de waarschuwing dat het apparaat te koud is geworden, heb dan even geduld. Wacht even met opnieuw opstarten en probeer de smartphone niet meteen op te warmen. Dat kan eventueel nog schadelijker zijn voor het apparaat. Houd het apparaat in je zak, en wacht een minuut of twintig. Daarna weer aanzetten. Niks aan de hand.

Zet dat ding gewoon uit

Mocht het weer in België écht extreme vormen aannemen, zet het dan gewoon uit. Een telefoon kan veel meer hebben, als er geen elektriciteit doorheen gaat, vanwege de zeer gevoelige componenten.

Bonus: gebruik handschoenen die werken op touchscreen

Ben je echt eigenwijs en ga je stoïcijns door met smartphone-gebruik door weer en wind? Investeer dan in handschoenen die werken op een smartphone. We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Een belangrijk appje ontvangen, maar de stof van de handschoen werkt niet op het scherm.