Jouw Black-Friday cadeau: activeer vanaf vandaag Donkere Modus in onze HLN-app

In essentie vervangen we de normaal gesproken felwitte achtergrond door een zwarte, vandaar ook de naam. In het geval van HLN worden in deze modus de berichten donkergrijs en rood, de letters blijven wit. Het effect van een zonnebril, min of meer, zonder dat je er een op hoeft te zetten. Vooral ‘s avonds biedt de donkere modus voordelen, maar fans blijven ook overdag trouw aan de nieuwe look. Al was het maar uit esthetische overwegingen: het oogt best classy.