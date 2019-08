Exclusief voor abonnees Journaliste waarschuwt voor de macht van Tinder: “Hun belang is dat we géén partner vinden” Colin van Heezik

13 augustus 2019

12u49

Bron: De Volkskrant 0 iHLN Journaliste Judith Duportail deed onderzoek naar Tinder. Ze legt uit hoe het komt dat datingapps zo verslavend zijn en waarschuwt dat we de verantwoordelijkheid om een partner te vinden in de handen leggen van bedrijven die beslist niet dezelfde belangen hebben als wij.

“Ik vroeg Tinder om mijn data”, schreef de Franse journalist Judith Duportail in 2017 in The Guardian, “en ze stuurden me 800 pagina’s met mijn diepste geheimen.” Het krantenartikel mondde uit in een boek, ‘L’amour sous algorithme’, dat eerder dit jaar verscheen in Frankrijk en inmiddels in verschillende talen wordt vertaald. Ook is er al een documentaire in de maak.

In haar boek doet Duportail verslag van haar onderzoek: hoe werkt Tinder precies en is het bedrijf daar wel eerlijk over? Want nu het flirten en versieren zich steeds meer op apps afspeelt, groeien ook de zorgen: wat betekent dit voor onze privacy? En is het wenselijk dat die bedrijven in Silicon Valley zoveel macht krijgen over onze intieme relaties?

