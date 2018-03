Johan leefde een jaar zonder digitale apparaten: "Ik dacht echt dat ik gek werd" Jasper Harthoorn

27 maart 2018

14u33

Bron: AD.nl 0 iHLN Een jaar verstoken van de digitale wereld. Johan van Houten uit het Nederlandse Andel vond het aanvankelijk niet gemakkelijk, maar plukt er nu de vruchten van. Hij schreef er een boek over.

Hij ergerde zich regelmatig als iemand tijdens een gesprek constant op zijn mobiel zat te kijken. Soms zei hij er iets van. "Maar Johan, jij bent zelf tien keer zo erg." Het bleek een spiegel voor Johan van Houten (35). "Dat vond ik best heftig. Ik was er toch veel meer mee bezig dan ik dacht."

Van Houten doet zijn verhaal in een grote boerderij aan de Hoge Maasdijk in Andel, met een prachtig uitzicht over de rivier. Hij besloot zich een jaar lang rigoureus los te koppelen van de digitale wereld. Geen mobiele telefoon, geen computer. Zijn ervaringen zijn opgetekend in 366 dagen digiminderen, vind de balans tussen je offline en online leven.

