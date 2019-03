100% familyproof Gesponsorde inhoud Je ouders op social media: LIKE OF OMG? Aangeboden door Telenet

14 maart 2019

09u00 0 iHLN Tieners in huis? Vanaf dan gelden er duidelijk andere regels op social media, alleen hebben ouders daar niet altijd oren naar. De do’s & don’ts volgens tieners en experts.

Wie actief is op social media – en al eens graag een foto van zijn of haar kroost post – komt gegarandeerd in een discussie terecht zodra die schattige kleintjes tieners met een eigen willetje en mening zijn geworden. Want mama en/of papa op pakweg Facebook of Instagram, dat is blijkbaar af en toe gewoon beschamend.

Dit zijn de meest voorkomende ergernissen van tieners:

1. Sharenting

Oude kinderfoto’s, beschamende vakantiefoto’s, privéfoto’s: je post en tagt ongevraagd, want kijk toch hoe schattig?

2. Comment, comment, comment



Natuurlijk reageer je op élke post van je kind. Niet alleen like of bejubel je leuke dingen van je dochter of zoon, soms reageer je met een goeie grap of geef je een virtuele schop onder de kont genre ‘zou je niet beter je huiswerk maken?’ onder een foto van je dochter die heel instagrammable languit in de zetel gedrapeerd ligt.

3. Like!

Een like van jezelf, voor jezelf, want ja: je liket al je foto’s en statussen.

4. Allemaal vriendjes…

De vrienden van je kinderen? Volgen en toevoegen, want we zijn one big happy family… (En zo kom je nog eens wat te weten!)

5. Emoji’s :)

Een smiley op z’n kop, een kakje, een perzik of een aubergine… Al die schattige emoji’s maken het toch zoveel leuker? O ja, en die # in combinatie met wat grappige woorden gooi je er ook graag nog achteraan.

6. FML

Cool, die tienertaal. En je bent nog helemaal mee want ook jij gebruikt w8, TBT en Facepalm zonder verpinken.

7. ‘Vergeet geen brood mee te brengen!!!’

Je kind reageert niet op je telefoontjes & berichten? Dan post je het toch gewoon op z’n Facebookpagina!

ALS DAT AL NIET MEER MAG…

… wat mogen we dan nog wel? Dé basisvraag is: kunnen ouders bevriend zijn met hun zoon of dochter? Op het eerste gezicht lijkt het onschuldig: jullie hebben een goeie band, waarom dan niet? Bovendien is het heus niet zo zwart-wit: ouders krijgen net zo goed een vriendschapsverzoek van vrienden van hun kinderen, en ook zoon- of dochterlief liket of becommentarieert de statussen en foto’s van ouders. Het woord ‘vriend’ op social media betekent niet dat je ook ‘vriendschap’ ambieert in het dagelijkse leven. Maar experts zijn het er wel over eens dat een zekere scheiding gezond is. Laat ze dus maar hun vleugels openslaan en de wereld verkennen zonder dat er iemand continue meekijkt en vooral reageert op die selfie, een foto van een losbandig feestje, een domme grap, een tienerklaagzang…

Trouwens, ook wanneer er eerste liefjes opduiken – en je kind rept daar thuis met geen woord over - gun je hem of haar maar beter alle privacy. Wil je het allemaal lezen en zien? Vast niet… Is er iemand écht belangrijk in het leven van je kind, dan zal je dat ten gepaste tijde ook wel te horen krijgen. Dat geldt ook omgekeerd: stel dat je als single parent een nieuwe relatie begint, dan wil je kind je liefdesleven echt niet online zien passeren.

WE ZIJN ZE KWIJT

Kortom, je kind weigert je als vriend op Facebook? Probeer dat dan te begrijpen. Het zoekt z’n weg, ook online, en wil daar geen pottenkijkers bij. Toch vrienden? Hou dan het lijstje met vaakst genoemde ergernissen in je achterhoofd…

Anderzijds is de kans groot dat jullie weinig in de clinch geraken op Facebook om de simpele reden dat jongeren de laatste jaren steeds minder interesse tonen in het medium. Logisch, een plek waar ook je ouders en zelfs intussen ook grootouders vertoeven? Thanks, but no thanks… En dus zochten en vonden jongeren andere manieren om elkaar zonder inmenging te vinden: via Instagram Stories, Snapchat en WhatsApp bijvoorbeeld. Intussen hou je maar beter je eigen ouders in de gaten, want ook senioren hebben het liken en sharen ontdekt…

