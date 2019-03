100% familyproof Gesponsorde inhoud Je kind gekluisterd aan het scherm:

wanneer is trop te veel? Aangeboden door Telenet

14 maart 2019

09u00 0 iHLN Gedaan met de winter en dus worden de tablets wat vaker aan de kant geschoven… of blijft het scherm toch aantrekkelijker dan een middag buitenspelen? Gamen, YouTube-filmpjes kijken, TicToc’en: leuk, maar hoelang? En hoe vaak?

We legden 4 stellingen voor aan Ingrid Renders, mede- oprichtster van Maison Slash en mama van twee zonen (10 en 8 jaar), en Roel Naessens, industry leader bij Google België en vader van 1 zoon en 2 dochters (12, 10 en 4 jaar).

1. Een uur schermtijd per dag is wel heel weinig…

Ingrid Renders: “Alles hangt af van de leeftijd natuurlijk, maar ook van de situatie. Qua duurtijd luisteren wij vaak naar ons buikgevoel. Zijn de kinderen veel buiten geweest of zijn ze ziek, dan ben ik geneigd om wat meer schermtijd toe te laten. Andere dagen zijn er meer discussies, maar dat hoort erbij. Onlangs nog bleek dat mijn zoon zijn plannen om te gaan voetballen in het park wijzigde om te kunnen gamen. Op zo’n moment grijp ik natuurlijk in.”

Roel Naessens: “Een uur voor het slapengaan geen schermen meer, dat is bij ons de afspraak. In de praktijk betekent dat vanaf 20 uur en dat tot 7 uur. Ervoor gelden geen vaste regels, maar we zien er wel op toe dat er een goeie mix aan activiteiten is. Regelmatig zetten we een timer op om de schermtijd af te bakenen.”

2. Schermloze dagen zijn een must

Ingrid: “Wij zijn vrij streng op schermtijd: maandag, dinsdag en donderdag zijn schermloze dagen. Die regels zijn streng, omdat het toffer is die af en toe te verbreken en het alsnog toe te laten dan om ze in te perken. Liever dankbaarheid dan boosheid.”

Roel: “Zolang er voldoende alternatieve activiteiten zijn om het schermgebruik af te wisselen, hoeven die schermloze dagen niet wat ons betreft. Bij langere autoritten beperken we het gebruik wel tot 1 film per 2 uur, de overige tijd kunnen ze spelen, lezen of wegdromen. Aan tafel of bij het huiswerk moeten de schermen sowieso uit.”

3. Een educatief spel is minder verloren schermtijd dan naar YouTube-filmpjes kijken

Ingrid: “Tja, wat is educatief? Het ene kind zit het liefs uren op Pinterest, een ander wil alleen maar gamen. Mijn jongste zoon luistert vooral naar muziek of kijkt naar YouTube-filmpjes, de oudste is in de ban van Fortnite. En ja, dat is een strategisch spel maar er zitten zeer verslavende elementen in en daar hebben wij het moeilijk mee. Ik ken ouders die hun kind verbieden nog Fortnite te spelen, anderzijds neem je daarmee een belangrijk stuk van hun sociaal leven weg want ze spreken af met vriendjes om samen te gamen. Neem je hen dat dan af? Ik vind het moeilijk om daar ja of nee op te antwoorden. Het is sowieso zoeken. Een goed evenwicht in wat ze precies op die schermpjes doen is voor ons alleszins belangrijker dan de schermtijd.”

Roel: “Bij ons genieten educatieve games en YouTube-filmpjes natuurlijk de voorkeur, maar je wil je kind het web ook zelf laten ontdekken. Via de Family Link-app blokkeren we wel sites voor volwassenen, en we stimuleren YouTube Kids. Die content is geschikt voor kinderen…”

4. Je kind controleren? En zijn privacy dan…

Ingrid: “Ik heb geen apps om mijn kinderen te controleren, hoewel ik momenteel de PlayStation-app overweeg. Hiermee kan je checken wat je kind speelt, met wie en hoe lang. Ik vraag wel regelmatig om mij hun schermtijd te tonen en verder praat ik vaak met hen over hun gebruik. Soms is dat door letterlijk naast hen te gaan zitten en die schermtijd te delen. Naar wat kijk je, wat is dat, hoe doe je dat…? Ik check wel hun chatgedrag. Dat vinden ze niet leuk en dat begrijp ik, maar dat hoort nu eenmaal voor een stuk bij de opvoeding. Ik check niet elk gesprek, maar heb in het verleden al gemerkt dat het toch nuttig is. Gemeen praten over een ander kind via chat bijvoorbeeld kan echt niet en dan praten we over online pesten. Voel ik dat mijn kind voldoende matuur is in zijn online gedrag, dan zal ik dat ook onmiddellijk loslaten en hem zijn privacy gunnen.”

Roel: “Wij gebruiken de Family Link-app. Hierop kan je zien hoe vaak je kind tijd doorbrengt op bepaalde apps en sites. Op basis daarvan gaan we soms een gesprek aan. Ook handig, je kan via deze app de toegang tot de smartphone beheren. Zo hebben we de afspraak dat deze niet gebruikt wordt tussen 20 en 7 uur. Tijdens die uren is het scherm in locked modus.”

Met WIGO van Telenet verdeel je een grote pot mobiele data over het hele gezin. Dankzij de Telenet Mobile app check je het verbruik van al je gezinsleden en kan je indien gewenst een gebruiker pauzeren waardoor die even geen toegang meer heeft tot de mobiele data. Meer info op telenet.be/wigo