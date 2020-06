Japanse supercomputer is snelste ter wereld Redactie

22 juni 2020

18u20

De Japanse supercomputer 'Fugaku' is de snelste supercomputer ter wereld geworden. Dat heeft onderzoeksinstelling Riken bekendgemaakt in een persbericht. De computer werd ontwikkeld door een samenwerking van Riken en Fujitsu, een Japanse producent van onder andere elektronica.

'Fugaku' werd eerste in het klassement van de Top500-site, een website gespecialiseerd in computersystemen. Het stak zo de Amerikaanse supercomputer, 'Summit', voorbij die ontwikkeld werd door IBM (International Business Machines Corporation). 'Summit' werd eerste in de vier laatste klassementen van de website, die twee keer per jaar gepubliceerd worden. De 'Fugaku' is ongeveer 2,8 keer zo snel als de 'Summit'.

De computer zal naar verwachting pas in 2021 operationeel zijn, maar wordt al gebruikt voor onderzoek in het kader van Covid-19, onder andere door te modelleren hoe speekseldruppels zich kunnen verspreiden in een druk bureau of een drukke trein als de ramen openstaan.



Hij zal ook gebruikt worden voor onderzoek naar nieuwe medicatie, nieuwe energie- en industriële oplossingen, het simuleren van natuurrampen en onderzoek naar het heelal, klinkt het bij Riken.

De 'Fugaku' staat ook op de eerste plaats in drie andere toonaangevende klassementen (Graph500, HPCG en HPL-AI). Het is de eerste keer dat een supercomputer in alle vier de klassementen eerste eindigt, aldus Riken.

Supercomputers worden door hun enorme rekenkracht vooral gebruikt voor onderzoek naar artificiële intelligentie en kwantumcomputers, computers die gebruik maken van de principes van kwantummechanica.

Er heerst een enorme concurrentie tussen de Verenigde Staten en China wat supercomputers betreft. De twee landen bezitten alleen al 70 procent van de supercomputers.