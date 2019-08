Japanse onderzoekers ontwikkelen robotstaart voor instabiele ouderen ES

19 augustus 2019

15u56

Bron: AD.nl, CNN 1 iHLN Miljoenen jaren nadat onze voorouders hun staart verloren, hebben Japanse onderzoekers een robot-variant gebouwd die moet helpen bij de balans van oudere mensen. De staart is een meter lang en wordt ontwikkeld door onderzoekers van de Keio universiteit in Japan.

Dat meldt persbureau Reuters. De staart, die de naam Arque heeft gekregen, lijkt op de staart van jachtluipaarden en andere dieren die het lichaamsdeel gebruiken voor balans bij het lopen en klimmen. “Als een mens de ene kant op draait, draait de robotstaart de andere kant op’’, zegt een van de onderzoekers die de staart voorstelde.

Vergrijzing

De technologie is volgens de onderzoekers hard nodig in Japan, waar vergrijzing een serieus probleem is. Er wordt in het land gewerkt om ouderen mobiel en productief te houden, terwijl andere landen zich vooral richten op gastarbeiders.

Ook andere functies

De robotstaart kan ouderen helpen stabieler en productiever te zijn, maar kan daarnaast ook voor extra steun zorgen bij jobs waarbij zware objecten opgetild moeten worden, zegt Yamen Saraiji, een van de drie onderzoekers van Arque, aan CNN. Ook kan de staart gebruikt worden in de entertainment-industrie zoals in virtual reality-games, vervolgt Saraiji.

Prototype

De staart gebruikt vier kunstmatige spieren en perslucht om in acht richtingen te bewegen. Het gaat wel nog om een prototype, de staart is op dit moment nog te zwaar en moeilijk te opereren.

De onderzoekers hopen in de toekomst meer kunstmatige spieren te gebruiken zodat de staart nog sneller kan reageren op bewegingen van de drager. Daarnaast onderzoeken ze ook of er eventuele bijwerkingen op lange termijn zijn, meldt Saraiji.