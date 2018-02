Japanse cryptobeurs opnieuw open na megaroof, gebruikers halen meteen slordige 300 miljoen euro weg ADN

De gebruikers van de Japanse cryptobeurs Coincheck hebben gisteren 40,1 miljard yen (300 miljoen euro) van hun accounts gehaald. Coincheck meldt dat aan persbureaus Reuters en Bloomberg. Het was de eerste dag dat de beurs weer open was na een grote kraak.

Vorige maand raakte bekend dat Coincheck voor 500 miljoen euro aan zogeheten NEM was kwijtgeraakt. De NEM is een virtuele munt, net als bijvoorbeeld de bitcoin. Na de roof werd de handel grotendeels stilgelegd. Het betrof een van de grootste berovingen van digitaal geld ooit en zorgde wereldwijd voor een dip onder alle grote cryptovaluta. Het is niet bekend of de daders zijn achterhaald. Zuid-Korea onderzoekt of Noord-Korea er mogelijk bij betrokken was.

Om weer open te mogen, heeft Coincheck aan de Japanse toezichthouders moeten uitleggen hoe de kraak kon gebeuren, hoe de gedupeerden worden geholpen en wat het bedrijf doet om herhaling te voorkomen. De toezichthouders zijn die uitleg nog aan het bestuderen. Als ze niet tevreden zijn met de antwoorden, moet Coincheck mogelijk alsnog stoppen.