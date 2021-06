Japan stuurt in 2022 “ultracompacte” robotbal naar de maan

Hackers vallen grootste vleesver­wer­ker ter wereld aan

11:02 De grootste vleesverwerker ter wereld is gisteren aangevallen door hackers. Door de cyberaanval moest JBS zijn computernetwerken in Noord-Amerika en Australië stilleggen en kwam de vleesverwerking in een grote Canadese fabriek tijdelijk tot stilstand. In Australië werd gestopt met de slacht van runderen en lammeren.