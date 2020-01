Itsme-app ook in andere Europese landen bruikbaar Redactie

Bron: Belga 2 iHLN Gebruikers kunnen voortaan ook de identificatie-app itsme gebruiken om zich te identificeren bij de overheidsdiensten van andere EU-lidstaten. Europa zette daarvoor eind vorig jaar het licht op groen, meldt itsme. Toegang tot overheidsdiensten in andere lidstaten via de elektronische identiteitskaart (eID) is al enkele maanden mogelijk.

De gebruiker zal de app voortaan niet alleen kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot pakweg tax-on-web, andere overheidsplatformen of het internetbankieren, maar ook voor toegang tot overheidsdiensten van andere lidstaten. In een nieuwe versie van de app zal het ook mogelijk zijn om een account aan te maken met een internationaal telefoonnummer.

Een student zal zich bijvoorbeeld via itsme kunnen inschrijven aan een universiteit in Frankrijk of Duitsland. Of een Belg die in Italië of Griekenland werkt of gewerkt heeft, zal online de informatie over zijn baan kunnen raadplegen. Ondernemingen zullen online een offerte kunnen indienen voor een openbare aanbesteding elders.

Europa zette op 18 december het licht op groen voor de 'notificatie' van itsme, geïntegreerd in de federale authentificatiedienst. Die federale authentificatiedienst werkt ook met bijvoorbeeld de eID.

Itsme telt meer dan 1,5 miljoen Belgische gebruikers. Maandelijks zijn er 5 miljoen verrichtingen. Een overzicht van de diensten uit de andere lidstaten die te gebruiken zijn, heeft itsme niet.