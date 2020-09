Italiaanse waakhond onderzoekt iCloud, Google Drive en Dropbox: ‘Oneerlijke handelspraktijken’ HAA

07 september 2020

19u03

Bron: ANP 0 iHLN De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft een zestal onderzoeken aangekondigd naar de cloudopslagdiensten van Apple, Google en Dropbox. Volgens de AGCM zouden de techbedrijven er oneerlijke handelspraktijken op nahouden.

Apple en Google zouden niet duidelijk genoeg zijn over het verzamelen van data en het gebruiken hiervan voor commerciële doeleinden. Bovendien zouden consumenten "niet in een positie zijn" om hier toestemming voor te geven, omdat dit verplicht is wanneer ze gebruik willen maken van de diensten.

Die aanklacht wordt ook Dropbox ten laste gelegd. Dat bedrijf zou bovendien niet duidelijk genoeg zijn over de voorwaarden en manier waarop gebruikers zich terug kunnen trekken uit een contract.

Volgens de AGCM is het bovendien oneerlijk dat de diensten zichzelf niet aansprakelijk stellen wanneer bestanden verloren gaan, dat contracten eenzijdig aangepast kunnen worden, dat de diensten zomaar stopgezet kunnen worden en dat Engelstalige contractteksten voorrang hebben op de Italiaanse versie.