Is jouw werkomgeving futureproof? Ontdek The Office of the Future

Advertorial van HP

06 augustus 2019

08u00 0 iHLN De manier waarop we naar werken kijken, is volop aan het veranderen. Dat heeft verschillende redenen. Zo zijn al zes van de tien Belgische werknemers kenniswerkers, en hun werk wordt almaar complexer. Op weg naar onze werkplek staan we steeds meer en langer in de file. En voor het eerst staan er vier generaties zij aan zij op de werkvloer. Kortom, we staan voor heel wat uitdagingen.

Om veranderingen te kunnen doorvoeren, moet eerst en vooral de organisatiecultuur wijzigen. In plaats van naast elkaar te werken, zullen mensen en teams nog meer en beter moeten samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Om dit te stimuleren, moeten werkgevers hun mensen ondersteunen, zodat ze zelf kunnen beslissen hoe en wanneer ze werken en op welke manier ze vooruitgang maken in de richting van het doel. Gedaan met de ‘nine-to-five’-mentaliteit en de vele regeltjes rond thuiswerk. Gedaan met een overdaad aan analyses die vaak niet nuttig zijn om het doel te bereiken. Het gezamenlijke resultaat moet de basis zijn van het meten van succes.

Work-life-blend

Ook op persoonlijk vlak zullen werknemers hier anders mee omgaan. We moeten evolueren van een work-life-balance naar een work-life-blend. Zeker de jongste generatie vraagt hiernaar. Zij wil dat werken en leven naadloos in elkaar overlopen en dat daar geen taboes over bestaan.

Maar dat Nieuwe Werken moet wél ondersteund worden door een nieuwe werkplek. Een werkplek die niet alleen bestaat uit een kantoor, maar waarbij ook werken onderweg en thuiswerken herbekeken worden.

The Office of the Future

HP tekende de nieuwe werkplek uit waar dit alles samengaat: ‘The Office of the Future’, een kantoor dat beantwoordt aan de noden van de moderne werknemer. Een presentatie maken, een one-to-one vergadering, een videovergadering met iemand in het buitenland, een teammeeting, mails behandelen … Voor elk van deze taken is er in The Office of the Future een andere omgeving. Een ruimte die deze specifieke taak het beste faciliteert. Deze nieuwe werkplek biedt de perfecte balans tussen spontane cocreatie en focus. Ook het thuiskantoor maakt hier deel van uit.

De stap naar dit kantoor van de toekomst is groot. Behalve de cultuur en de werkvloer moet ook de technologie veranderen. Toch hoef je niet alles in één keer te doen. Er is een aantal kleine aanpassingen die al heel wat frustraties van elke dag kunnen wegnemen.

Lees hier meer over The Office of the Future en ontdek welke veranderingen je zelf vlot kan doorvoeren.