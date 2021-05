Is het wachten op een cyberaanval die België écht plat legt?

Productie van auto’s en spelcompu­ters meer en meer in gevaar: grootste chipfabri­kant ter wereld in de problemen door droogte

3 mei Het wereldwijde chiptekort lijkt meer en meer een probleem te worden. Nadat al onder meer autofabrieken door het tekort moesten stoppen met hun productie, komt nu de grootste chipfabrikant ter wereld in Taiwan onder zware druk te staan. Dat meldt RTL Nieuws. Oorzaak is de ergste droogte in het land sinds 56 jaar.