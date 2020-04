Is dit het design van de nieuwe iPhone 12? Techredactie

21 april 2020

12u07

Bron: AD.nl 0 iHLN Op het internet zijn beelden opgedoken van de vermeende iPhone 12 Pro Max. Het gaat om renders (weergaven) en een video die gebaseerd zijn op gelekte tekeningen van het toestel. Er is een nieuwe camera-setup te zien en een scherm met smallere randen. Ook is de kleinere notch (de scherminkeping) in een gedetailleerde tekening te zien.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX Jon Prosser(@ jon_prosser) link

De bekende Max Weinbach en Apple-analist Jon Prosser - die eerder goed voorspelde dat de iPhone SE op 15 april bekend zou worden gemaakt - kregen naar verluidt de tekeningen in handen, waarna het YouTube-kanaal EverythingApplePro er digitale beelden van maakte.



Volgens de bron kloppen de tekeningen voor zo’n 70 procent. Zo zouden bijvoorbeeld het scherm, de behuizing en de notch kloppen, maar de camera-setup nog niet helemaal. Op basis van geruchten zijn de laatste details aangevuld.

Duidelijk ander ontwerp

In de beelden is een duidelijk ander ontwerp te zien dat overeenkomt met eerdere geruchten dat het toestel op de iPad Pro zou lijken. De zijkanten van het toestel zijn vlak en niet meer afgerond. Voorop zit bij de iPhone 12 Pro Max een 6,7"-scherm met smallere randen en een kleinere notch. Een afbeelding laat zien dat de oorspeaker nu in de bovenrand zit, waardoor de notch alleen nog sensoren bevat. Hierdoor is hij geslonken.

Later zegt de bron nog een aparte video te maken met de features van de nieuwe iPhones. Zo spreekt hij over een 120 Hz-scherm met ProMotion-techniek, waardoor de verversingssnelheid adaptief is. Wie hoopt op een usb-c-aansluiting wordt waarschijnlijk teleurgesteld. Vrijwel alle bronnen zeggen nu dat het - nog steeds - gewoon een lightning-aansluiting zal zijn.

