iRobot belooft dat robotstofzuigers (eindelijk) verstand krijgen

Hoeveel slimmer moet een stofzuigrobot nog worden? Het Amerikaanse merk iRobot brengt ze al bijna twintig jaar op de markt, en hun capaciteiten zijn slechts zeer langzaam gegroeid op die tijd. Bijna onmerkbaar, zelfs. Maar volgens CEO Colin Angle is het nu, in een periode van flinke doorbraken op gebied van kunstmatige intelligentie, tijd om mee het gaspedaal in te drukken.

Een stofzuigrobot die hondenpoep op de vloer herkent, en dat excrement vervolgens vermijdt zodat het niet hopeloos komt vast te zitten in de machinerie van het toestel: is dat nu de killer application waarop je al jaren zat te wachten? iRobot, de Amerikaanse fabrikant van de bekende Roomba-robots, gooit het op als een van de speerpunten van zijn nieuwe j7+-robot. Ze zijn zelfs zo zeker van hun drolherkenningstechnologie dat ze een contract willen afsluiten met de eigenaar van het dier: onder die Pet Owner Official Promise (afgekort – ja dus - P.O.O.P.) vervangt het bedrijf gratis iedere Roomba j7+ die niét is uitgeweken voor een huisdierkeutel. (Wel opgelet: het programma is beschikbaar in ‘beperkte jurisdicties’, die verder niet worden gespecificeerd. En ocharme de medewerkers van het winkelpunt waar de door zo’n ongelukje getroffen klant zich komt aandienen.)

Het is nice to have, maar wanneer je geen hond in huis hebt – of wél, maar hij is oud en zindelijk genoeg om niet langer zijn gevoeg te doen op je tapis-plein – wil je voor zo’n functies niet extra betalen. En betalen doé je voor een stofzuigrobot: j7+, het nieuwe topmodel van het bedrijf, ligt voor een duizendje in de winkelrekken, en de goedkoopste, meest franjeloze modellen staan voor 250 euro te koop.

Volledig scherm Ook kabels op de vloer worden herkend door de ingebouwde camera. © iRobot

Dat kan beter

Die laatste prijs is ongeveer wat je ook voor een klassieke stofzuiger neertelt, en daarmee moet je al het werk zelf doen. Maar het productaanbod van iRobot is zeer gediversifieerd, en de betere modellen kosten een veelvoud van die instapprijs. Zoals de i3+, een model dat tussen de 500 euro en 550 euro te koop staat, en dat we onlangs aan een test onderwierpen. Een paar dingen moeten meteen gezegd na die test: hij redt zich goed uit de penarie wanneer hij zich lijkt te hebben vastgereden in hoeken of onder stoelen, zijn installatie (inclusief hem op je thuisnetwerk brengen zodat hij vanop afstand kan worden bediend met een smartphone-app) is een eitje, en – een belangrijk element in de test – we konden ‘m een avond alleen laten doen, zonder supervisie, en troffen hem na thuiskomst weer gewoon in zijn basisstation.

Het was al enkele jaren geleden dat we nog eens zelf een Roomba hadden getest, en die liet op al die drie vlakken nog veel meer steken vallen. Vooral qua connectiviteit en mechanica hebben Roomba’s duidelijk vooruitgang geboekt. Al mag het aantal decibels wanneer de inhoud van het toestel naar de vervangbare stofzuigzak van het basisstation wordt geblazen wel een eind langer.

Zijn ze er daarmee? Allerminst. Er zijn nog tal van verbeteringen mogelijk op gebied van het ‘verstand’ dat die dingen hebben. Ze moeten nog steeds te veel worden geprogrammeerd. ”De technologie is vandaag voorhanden om beter te doen”, geeft Colin Angle, oprichter en CEO van iRobot, spontaan toe wanneer we hem via Zoom spreken in zijn kantoor in Bedford, Massachusetts. “Robots in het huishouden moeten het niveau van tools, werktuigen, overschrijden: ze moeten partners worden. Het is de bedoeling dat je technologie in huis zich continu aanpast aan een veranderende omgeving.

Volledig scherm iRobot-ceo Colin Angle. © iRobot

AI-community

Volgens de International Federation of Robotics worden er wereldwijd zo’n 21 miljoen huishoudrobots per jaar verkocht, in 2016 waren dat er nog maar 7 miljoen. Het is dus verre van iets wat je in ieder huishouden vindt, maar er is groei. Stofzuigrobots zijn momenteel de meest prominente soort die door het huis raast. En iRobot is, met 75 procent marktaandeel, het grootste merk daarin. De rest van de koek wordt verdeeld tussen een tiental andere merken, zoals Neato Robotics, Xiaomi, Blaupunkt, Ecovacs en Eufy.

iRobot wil nu, naast de grootste, ook de slimste van de hoop worden. De j7+ heeft onder meer een functie die probeert te achterhalen op welke uren van de dag de eigenaars niet thuis zijn, en suggereert bijvoorbeeld wanneer de ruiperiode van het huisdier ongeveer is aangebroken of wanneer het allergieënseizoen begint, zodat hij vaker kan uitrukken. Ook herkent hij kabels via zijn camera vooraan. Allemaal heel mooi, maar het zijn functies waarvan iemand met een beetje kennis van technologie – gezien de huidige bokkensprongen die artificiële intelligentie en big data maken – eigenlijk allang had verwacht dat ze in dit soort producten zouden zitten.

Maar de R&D-labo’s van iRobot blijven op volle toeren draaien, zegt Angle. “Het wereldwijde veld van artificiële intelligentie is natuurlijk veel ruimer dan wat wij nodig hebben om onze producten te doen draaien”, zegt Angle. “Maar we noemen onszelf niet voor niets een AI-bedrijf. We zijn een actieve speler in een ecosysteem van bedrijven en organisaties die artificiële intelligentie ontwikkelen, en waarin we algoritmes met elkaar uitwisselen. De AI die we ontwikkelen is narrow AI, gericht op zeer specifieke doelen. Er zijn vanzelfsprekend spelers die met veel complexere toepassingen bezig zijn. Maar we hebben wel de grootste ‘vloot’ van door AI bestuurde toestellen op de wereld, buiten Tesla misschien. Vanuit die optiek zijn ook wij interessant voor dat wereldje.”

Volledig scherm De Roomba J7+ kan worden ingesteld om alleen maar te stofzuigen wanneer de eigenaar weg is, en ook autonoom te merken dat baasje de deur uit is. © iRobot