iPhone X, Tesla's Model 3 en nieuwe schoen Adidas "beste uitvindingen van dit jaar" FT

21u05

Bron: ANP 0 Adidas De Futurecraft 4D wordt gemaakt op maat van de klant. iHLN TIME-magazine heeft de 25 beste uitvindingen van dit jaar bekendgemaakt. Logischerwijze staan in het lijstje heel wat technologische speeltjes als een robot, digitale bril en de iPhone X. Ook de nieuwe schoen van Adidas wordt gelauwerd.

Apple prijkt met vlaggenschip de iPhone X in de lijst van beste uitvindingen. TIME noemt de nieuwste en duurste iPhone ooit "een nóg slimmere smartphone". Tesla krijgt een plekje dankzij zijn Model 3. Ondanks de problemen in het productieproces, denkt het blad dat elektrisch rijden - dankzij deze auto - weleens mainstream zou kunnen worden.

Gameconsole Nintendo Switch wordt ondertussen geroemd voor het feit dat het een draagbaar spelletjesapparaat is voor onderweg en tegelijkertijd thuis kan worden aangesloten op een docking station. En ook de nieuwe schoen van Adidas prijkt in het lijstje. De Futurecraft 4D wordt namelijk op maat gemaakt voor zijn of haar gebruiker, want de schoen komt uit een 3D-printer.

Ook zij krijgen een plekje: Nest Secure, het slimme beveiligingssysteem van Googles moederbedrijf Alphabet, net als de Facebooks VR-bril 'Oculus Go', BuzzFeeds Tasty One Top, een gadget dat kookfanaten door middel van een digitale handleiding door het kookproces begeleidt en de selfiedrone DJI Spark.