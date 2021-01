INTERVIEW. Topman Samsung: "We willen in 2021 plooibare smartphones mainstream maken”

Willem Visser is een welbespraakte Nederlander die in 2007 aan de slag ging bij Samsung. Sinds 2018 is hij vicepresident van de Benelux-afdeling van de Koreaanse elektronicagigant en verantwoordelijk voor smartphones, tablets, smartwatches en alle mogelijke accessoires die daarmee te maken hebben. Voor het uitbreken van de coronacrisis spendeerde hij twee dagen per week in ons land, maar het contact met de Belgische tak is nu volledig digitaal geworden. Topman bij een internationaal miljardenbedrijf, voor een deel afhankelijk van videocalls om zijn werk te doen en stevig pendelaar is Visser het type persoon waarvoor de Samsung Galaxy Note-smartphones gemaakt lijken te zijn. Nu je bij de Samsung Galaxy S21 Ultra een pennetje als accessoire kan krijgen, moesten we natuurlijk weten wat dat betekent voor de Note.