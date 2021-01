INTERVIEW. Mediaprof Ike Picone: “Het schorsen van Trumps Facebookaccount komt Mark Zuckerberg strategisch goed uit”

Miljardair achter Chinees videogame­be­drijf overleden na vergifti­ging, bevestigt politie

28 december De topman en oprichter van het Chinese videogamebedrijf Yoozoo, Lin Qi (39), is overleden na vergiftiging. Dat meldt de politie van Shanghai. De miljonair is vooral bekend als ontwikkelaar van het videospel Game of Thrones: Winter is Coming.