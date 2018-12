Internetproviders krijgen 60 minuten om terroristische content te verwijderen kg

06 december 2018

16u13

Providers moeten terroristische propaganda binnen het uur van het internet verwijderen. Daarover zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken het eens geworden. Wie niet meewerkt, riskeert zware boetes.

De ministers schaarden zich vandaag in Brussel achter een voorstel dat de internetproviders verplicht om binnen het uur op te treden wanneer ze van nationale autoriteiten in de Europese Unie een verwijderingsbevel ontvangen. Bedrijven die dergelijk bevel negeren, riskeren een boete van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet.



De Europese Commissie had het voorstel in september op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat de vrijwillige samenwerking met grote internetbedrijven ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. België steunt het voorstel, maar hamert erop dat de verordening de vrijwillige samenwerking met de providers rond de verwijdering van haatboodschappen niet op de helling mag brengen.



Over het voorstel moeten de ministers nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement.