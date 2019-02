Zwitserse 5G-veiling levert 335 miljoen euro op kg

08 februari 2019

14u44

Bron: Belga 0 Internet Zwitserland is een van de eerste landen in Europa die 5G-frequenties verdeeld heeft. De veiling bracht 380 miljoen frank op, omgerekend zowat 335 miljoen euro.

In de veiling werd het 5G-spectrum verdeeld, waarbij telecomspelers konden bieden op frequenties voor 5G, de nieuwe standaard voor supersnel mobiel internet. De licenties zijn voor vijftien jaar geldig.



De huidige mobiele operatoren Swiss Telecom, Sunrise en Salt haalden 5G-frequenties binnen. Een vierde gegadigde, Dense Air, haakte uiteindelijk zelf af. Bepaalde frequentieblokken vonden geen geïnteresseerden. Die zullen later nog eens aangeboden worden.

België

In België zou er ook zo'n frequentieveiling moeten plaatsvinden, maar tot nu toe is er onenigheid over de verdeling van de opbrengsten van de veiling. Normaal gaat de opbrengst voor 80 procent naar de federale regering en voor 20 procent naar de gewesten. De gewesten, die bevoegd zijn voor media, willen echter een groter deel van de koek. De veiling zou in ons land naar schatting 680 miljoen euro moeten opbrengen.